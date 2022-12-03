Генич объяснил, почему остался без назначений на второй тур ЧМ: «Был неправ, уже извинился»

Комментатор Константин Генич объяснил, почему он остался без назначений на второй тур групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре.

— Самый популярный вопрос: почему ты не комментировал второй тур?

— Здесь я тоже не хочу раскрывать всю внутреннюю кухню. Так было составлено расписание. Я знал, что у меня «Динамо» — «Оренбург». Смирился с этим. Но все-таки думал: ничего себе, я все-таки один из ведущих комментаторов, а в день, когда играют «Зенит» со «Спартаком» и идет чемпионат мира, меня ставят вообще на другой матч... Меня это немножечко обидело. После этого я думал, что на следующей неделе у меня будет матч чемпионата мира из группы H или G. Как в первом туре, когда я комментировал Уругвай с Южной Кореей. Но не увидел себя в расписании, увидел только на одном мачте: Бельгия — Хорватия...

Я был неправ [из-за своей реакции], извинился. Но опять-таки: когда идет большой турнир, хочется какой-то сопричастности... А в итоге ты не работаешь ни на матче, ни в студии — это правда чуть обидно.

Конечно, я был неправ. Но все мы люди: можем ошибаться, наговорить что-то, написать пост в телеграм-канал. Я, как человек очень рефлексирующий, отреагировал таким образом. Кто-то обиделся на меня. Я на кого-то обиделся. Это нормальный рабочий процесс.

Ранее Генич рассказал, что устал от большого количества футбола на ЧМ-2022.