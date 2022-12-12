Скалони: «Не согласен с тем, что мы не умеем достойно побеждать. Нужно избавиться от этого стереотипа»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не согласился с критикой игроков национальной команды, которых обвинили в недостойном и провакационном поведение после заврешения матча в 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов .

«Мы умеем достойно и проигрывать, и побеждать. Мы проиграли в первом матче на турнире Саудовской Аравии и после этого спокойно отправились в отель.

Мы выиграли Кубок Америки в Бразилии. Думаю, что вы видели тогда, как Месси утешал Неймар. Как игроки тепло общдались в подтрибунном помещении на «Маракане».

Не согласен с тем, что мы не умеем достойно побеждать. Нужно избавиться от этого стереотипа», — приводит слова тренера Clarin.

13.12.2022 | Аргентина - Хорватия

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентина сыграет с командой Хорватии. Матч состоится во вторник, 13 декабря. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.