Нидерланды — Аргентина: Матеу Лаосу не нужен ВАР. Пенальти назначен правильно

На 71-й минуте матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 Нидерланды — Аргентина арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос моментально отреагировал на падение Маркоса Акуньи и правильно наказал Дензела Дюмфриса 11-метровым ударом.

Голландец сыграл неаккуратно и зацепил правую ногу соперника, ударив его в голеностоп и сбив. Видеоарбитру Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандесу оставалось только убедиться в том, что фол произошел в штрафной площади, а не за ее пределами.

Нидерланды — Аргентина. Скриншот matchtv.ru

Нидерланды — Аргентина. Скриншот matchtv.ru