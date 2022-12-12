Почеттино, Тухель и Роджерс могут сменить Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии

Английская футбольная ассоциация еще не определилась, кто будет возглавлять сборную Англию в отборочном цикле к чемпионату Европы-2024, сообщает The Guardian.

Контракт Гарета Саутгейта рассчитан до конца 2024 года, но он может покинуть команду после ЧМ-2022.

Английская футбольная ассоциация готова рассмотреть кандидатуры аргентинца Маурисио Почеттино, немца Томаса Тухеля и североирландца Брендана Роджерса на замену Саутгейту.

Сборная Англии проиграла Франции в 1/4 чемпионата мира в Катаре и вылетела с турнира.

Под руководством 52-летнего специалиста национальная команда также выходили в полуфинал чемпионата мира 2018 года и финал чемпионата Европы 2020 года. Его контракт со сборной рассчитан до 2024 года.