Силва: «Если Португалия и Аргентина будут в финале, то надеюсь, что Месси не выйдет на поле»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился мнением о форварде Аргентины Лионеле Месси.

«Месси — это Месси... Все знают, на что способен этот игрок. Надеюсь, если мы встретимся с Аргентиной в финале, то он не выйдет на поле или сыграет очень плохо», — приводит слова Силвы Ole.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Португалия сыграет с Марокко (10 декабря), а Аргентина встретится с Нидерландами (9 декабря).