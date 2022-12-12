Модрич: «У сборной Хорватии и «Реала» одинаковая ДНК»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала ЧМ-2022 против Аргентины.

37-летний хавбек считает, что ДНК национальной команды такая же, что и у «Реала».

«Можно сказать, что у Хорватии та же ДНК, что и у «Реала». Мы всегда идем до конца и никогда не сдаемся. Так что да, они одинаковы», — цитирует Модрича Mundo Deportivo.

Аргентина и Хорватия сыграют завтра 13 декабря. Начало — в 22.00 (мск).

Во втором полуфинале, который пройдет 14-го числа, встретятся Марокко и Франция.