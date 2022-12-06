Сборная Испании второй чемпионат мира подряд вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв в серии пенальти

Сборная Испании в серии пенальти проиграла команде Марокко в матче 1/8 финала ЧМ-2022. В серии послематчевых одиннадцатиметровых испанцы не реализовали ни одного удара — 0:3.

Испания второй чемпионат мира подряд вылетает на стадии 1/8 финала.

В 2018 году испанская команда уступила также в серии пенальти команде России — 3:4.

Сборная Марокко впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира.