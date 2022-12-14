Тарханов о пенальти в ворота Хорватии: «200-процентный! Ливакович и руками сбил Альвареса, и ногами»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал пенальти в ворота хорватов в полуфинале ЧМ против аргентинцев.

— По пенальти у вас нет вопросов?

— А какие вопросы? Чистый, чистейший. 200 процентов! Ливакович сначала руками влетел в Альвареса, потом и ногами его еще сбил. Фол. Я на стороне арбитра.

— При этом до пенальти хорваты играли повеселее. Или вы не согласны?

— Да я бы так не сказал. Дебют встречи получился слишком осторожным. Хорваты больше владели мячом. Но до конкретики то не доходило. А потом пенальти. Первый гол раскрепостил аргентинцев, они играли легко. После перерыва хорваты пытались атаковать, но опять ничего не создали.