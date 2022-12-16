Юранович не сможет помочь Хорватии в матче за третье место на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Хорватии Йосип Юранович не сыграет в матче за третье место на ЧМ-2022 против Марокко из-за травмы, сообщает журналист Фабрицио Романо.

27-летний хорват получил повреждение икроножной мышцы в матче 1/2 финала мирового первенства против Аргентины (0:3). На полное восстановление игроку потребуется от 8 до 10 дней.

Сборная Хорватии сыграет в матче за третье место против Марокко завтра, 17 декабря, начало — 18.00 мск.