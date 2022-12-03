Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд прокомментировал то, что главный тренер команды Луи ван Гал борется с раком.

В апреле 2022 года 71-летний специалист сообщил, что у него агрессивная форма рака простаты. Он рассказывал, что прошел уже 25 сеансов лучевой терапии.

«Конечно, мы всегда помним об этом. Но с самого первого дня, когда мы узнали об этом, мы отдавали все силы на поле. Он даже по ночам уезжал в больницу, чтобы только не давать нам повода думать, что у него болезнь. Все уважают ван Гала. Он никогда не меняется. Рады, что он с нами. Это прекрасная личность. Мы хотим играть за нашего тренера, выигрывать в каждом матче», — сказал Блинд.

3 декабря Нидерланды в 1/8 финала ЧМ-2022 обыграли США (1:3). В четвертьфинале турнира команда сыграет с победителем матча Аргентина — Австралия.