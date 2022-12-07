Сегодня, 15:15
— По делу ли Испания не прошла Марокко в 1/8 финала ЧМ или ей просто не повезло? Забей Сарабия и... — первый вопрос Корнееву
— Считаю, испанцы наступили на те же грабли, что и на ЧМ в 2018 году. Уже против Японии прозвенел тревожный звоночек. Как только подопечные Луиса Энрике попадают под организованную оборонительную тактику, сталкиваются с серьезными сложностями. У них не получается вскрыть такую защиту. По сути, был только один реальный момент, о котором вы упомянули в своем вопросе, — у Сарабии в самом конце дополнительного времени. А в остальном... В то же время марокканцы сами имели шансы забить. Для меня вылет испанцев — глубокое разочарование.
— Но он объясним?
— Дело в самой системе, философии игры. Она не сработала в решающие моменты турнира. Да, испанцы, как обычно, много владели мячом. Но дальше-то что? Где завершение? Можешь хоть весь матч быть на мяче, но если не можешь вскрыть защиту...
— И какой выход?
— Мне кажется, сейчас испанцы столкнулись с довольно глобальной проблемой. Им надо пересмотреть все свое видение футбола, разнообразить свою тактику. Контроль мяча работает против определенных соперников. Но команды, которые строго играют в обороне, мало что позволяют создать таким испанцам.
— Таким — это каким?
— Для нынешней системы Испании нужны впереди исполнители, которые могут обыгрывать соперников один в один!
— Вы таких не увидели?
— Если говорить об Асенсио, Торресе, Ольмо, то они не совсем подходят на эту роль. Не часто берут игру на себя. Вот Фати — да, может эффективно использовать дриблинг, играть нестандартно. Но почему он так мало играл? Выходил только на замену... И вообще, возникают вопросы к Луису Энрике по составу.
— Например?
— Я до сих пор не могу понять, почему на ЧМ не взяли Серхио Рамоса. Зато в центре обороны играл номинальный полузащитник Родри... Да много историй... Почему лишь один матч провел на турнире защитник «Вильярреала» Пау Торрес? Вот они с Рамосом составили бы, возможно, лучшую пара центрбеков на чемпионате мире. Не могу сказать, что Марокко явно сильнее Испании. Но африканцы играют довольно смело, имеют в каждом матче по два-три шанса. Ну и Буну, конечно...
— Супервратарь?
— По иронии судьбы выступает в чемпионате Испании и сейчас один из лучших в мире.
— А есть ли вопросы по Симону? Может быть, следовало вызвать де Хеа?
— Луис Энрике нужен голкипер, который здорово играет ногами. Но порой складывалось ощущение, что Симон действовал довольно рискованно — на грани. Здесь мне сложно сказать. Таково видение тренера. Он же и в нападении начинал матчи, как правило, без наконечника. Номинальный форвард Мората оставался в запасе. Энрике делал ставку на ложную девятку — Асенсио. Против Коста-Рики задумки тренера сработали, а потом...
— А вы бы выпускали Морату с первых минут?
— Я всегда сторонник того, чтобы в атаке был наконечник. Мората, конечно, слишком классический форвард. Его игра ногами оставляет желать лучшего. Но будь я тренером, начинал бы матчи именно с ним в составе. Мората хорош в игре головой, способен вымотать защитников. Так что не до конца понимаю, почему он оставался на скамейке в трех из четырех матчей.
— Кто вас больше всех разочаровал в составе «Красной фурии»?
— Ну... Такого исполнителя, пожалуй, нет. Не могу сказать, что кто-то провалил турнир. Все провели ЧМ довольно ровно. Но испанцам не хватило вариативности. Посмотрите на Бразилию. Неймар получил травму, и ничего. В составе южноамериканцев нашлись другие индивидуальности, футболисты, которые умеют обыграть один в один. Вот Испании таких людей жестко не хватило! Повторюсь, в условиях, когда почти не было свободных зон, только Фати старался рисковать и играть нестандартно. От остальных я подобных попыток не видел. Торрес — игрок другой формации.
— От креативных полузащитников Гави и Педри ждали большего?
— Да в принципе они сыграли в силу своего возраста, показали на данный момент свой максимум. Мне не понятно другое.
— Что?
— Как можно их сравнивать с Хави и Иньестой? Предполагать, что в будущем они могут достичь такого уровня?! Ребята, мы сейчас говорим об игроках с разных планет! Хави и Иньеста просто инопланетяне на их фоне! Гави и Педри однозначно талантливые ребята, но сравнивать их с такими предшественниками... Перебор!
— Как вы относитесь к разговорам о том, что команду Луиса Энрике наказал футбольный бог? Мол, испанцы не особо упирались в матче с японцами, чтобы не попасть сначала на Марокко, а потом как можно позже встретиться с Бразилией.
— Мне не хочется в это верить. Да и не думаю, что это было так.
— Почему?
— Если вспомнить расклад в их группе по ходу третьего тура, то испанцы к 75-й минуте тоже вполне могли поехать домой. Это как же нужно было все рассчитать, чтобы такой расклад претворить в жизнь?
Нет, нет! Когда испанцы понимали, что могут не выйти из группы, они яростно атаковали. Потом, правда, когда немцы вышли вперед в матче с Коста-Рикой, и испанцы немного успокоились. Не знаю, получали ли они в этот момент какие-то подсказки от тренерского штаба — мол, нужно попасть на Марокко... Не уверен в этом. Нет, их не бог наказал, а сама система футбола дала сбой. Повторюсь, эта система идеальна, только когда у тебя есть исполнители экстра-класса впереди. Посмотрите, кто играл у Гвардьолы в «Баварии» впереди, кто играет сейчас в «Сити». Таких футболистов у сборной Испании нет. Вот в чем вся штука... Как я сказал выше, только Фати — ртутный футболист. Он и за спину может забежать, и один в один обыграть. Но ставка была сделана на других. В итоге получили то, что получили.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|3
|5 (2 + 3)
|
|
Гонсалу Рамуш
Португалия
|3
|4 (3 + 1)