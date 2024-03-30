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30 марта, 19:20

Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей второго раунда плей-офф КХЛ

В КХЛ стартовал второй раунд плей-офф
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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8 команд проводят четвертьфинальные серии.

В Кубке Гагарина-2024 реализован новый формат. После первого раунда (четвертьфиналы Западной и Восточной конференций) команды были разделены на две группы в перекрестном плей-офф с зафиксированной сеткой.

По четыре команды составили «группу А» и «группу Б». Сначала играют четвертьфиналы Кубка Гагарина, а затем победители серий проведут полуфиналы. В финале плей-офф КХЛ сыграют победители двух групп.

Приводим календарь матчей второго раунда. Время начала игр — московское. Все серии — до четырех побед одной из команд.

&laquo;Локомотив&raquo; выбил из&nbsp;Кубка Гагарина действующего чемпиона&nbsp;&mdash; ЦСКА. Новый перекрестный формат плей-офф КХЛ: разбираемся, какие пары будут во втором раунде

Кубок Гагарина, второй раунд: расписание и результаты

«Группа А»

«Динамо» Москва (Запад, 1) — «Трактор» Челябинск (Восток, 6)

Матч №1 — 2:4, 0-1. 16 марта, 17:00 (ВТБ-Арена, Москва).

Матч №2 — 4:5 ОТ, 0-2. 18 марта, 19:30 (ВТБ-Арена, Москва).

Матч №3 — 2:3, 0-3. 20 марта,17:00 (ЛА Трактор, Челябинск).

Матч №4 — 4:5, 0-4. 22 марта, 17:00 (ЛА Трактор, Челябинск).

«Авангард» Омск (Восток, 2) — «Локомотив» Ярославль (Запад, 3)

Матч №1 — 1:2 ОТ, 0-1. 16 марта, 13:30 (G-Drive Арена, Омск).

Матч №2 — 0:7, 0-2. 18 марта, 16:30 (G-Drive Арена, Омск).

Матч №3 — 2:1 ОТ, 1-2. 20 марта, 19:30 (Арена-2000, Ярославль).

Матч №4 — 1:3, 1-3. 22 марта, 19:30 (Арена-2000, Ярославль).

Матч №5 — 4:2, 2-3. 26 марта, 16:30 (G-Drive Арена, Омск).

Матч №6 — 3:2, 3-3. 28 марта, 19:30 (Арена-2000, Ярославль).

Матч №7 — 0:2, 3-4. 30 марта, 13:30 (G-Drive Арена, Омск).

«Группа Б»

«Металлург» Магнитогорск (Восток, 1) — «Спартак» Москва (Запад, 4)

Матч №1 — 4:0, 1-0. 17 марта, 14:30 (Арена Металлург, Магнитогорск).

Матч №2 — 1:0, 2-0. 19 марта, 17:00 (Арена Металлург, Магнитогорск).

Матч №3 — 2:5, 2-1. 21 марта, 19:30 (ДС Мегаспорт, Москва).

Матч №4 — 0:1, 2-2. 26 марта, 19:30 (ДС Мегаспорт, Москва).

Матч №5 — 5:3, 3-2. 28 марта, 17:00 (Арена Металлург, Магнитогорск).

Матч №6 — 3:0, 4-2. 30 марта, 17:00 (ДС Мегаспорт, Москва).

СКА Санкт-Петербург (Запад, 2) — «Автомобилист» Екатеринбург (Восток, 3)

Матч №1 — 2:3, 0-1. 17 марта, 17:00 (СКА-Арена, Санкт-Петербург).

Матч №2 — 1:3, 0-2. 19 марта, 19:30 (СКА-Арена, Санкт-Петербург).

Матч №3 — 1:2 ОТ, 0-3. 21 марта, 17:00 (Уралец, Екатеринбург).

Матч №4 — 5:2, 1-3. 23 марта, 14:30 (Уралец, Екатеринбург).

Матч №5 — 4:5, 1-4. 25 марта, 19:30 (СКА-Арена, Санкт-Петербург).

Расписание и результаты матчей, статистика и сетка плей-офф в разделе КХЛ сайта «СЭ».

Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
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