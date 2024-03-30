Звягин — о серии с «Локомотивом»: «Понравилась тем, что была честная борьба. Не было вещей «исподтишка»

И.о. главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин подвел итоги матчей серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (0:2, 3-4).

«Понравилась серия тем, что была честная борьба. Не было вещей «исподтишка». Все честно, все могут после окончания смотреть друг другу в глаза. А по игре — много потерь у нас было в первом периоде. Во многом за счет этого соперник входил в нашу зону, потому что, когда мы были организованы, таких возможностей у них не было», — сказал тренер после матча.

В полуфинале Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с «Трактором».