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30 марта, 19:29

Звягин — о серии с «Локомотивом»: «Понравилась тем, что была честная борьба. Не было вещей «исподтишка»

Виктория Кравченко
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И.о. главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин подвел итоги матчей серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (0:2, 3-4).

«Понравилась серия тем, что была честная борьба. Не было вещей «исподтишка». Все честно, все могут после окончания смотреть друг другу в глаза. А по игре — много потерь у нас было в первом периоде. Во многом за счет этого соперник входил в нашу зону, потому что, когда мы были организованы, таких возможностей у них не было», — сказал тренер после матча.

В полуфинале Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с «Трактором».

После поражения омской команды во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом» (0:7), «Авангард» отправил в отставку Михаила Кравца с поста главного тренера, его место занял Сергей Звягин.
Источник: https://www.khl.ru/news/2024/03/30/529611.html
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Кубок Гагарина
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