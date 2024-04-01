«В полуфиналах нет фаворитов». Быков разбирает серии и интриги Кубка Гагарина

Разбираем результаты четвертьфиналов Кубка Гагарина и предстоящие полуфинальные серии с бывшим тренером клубов КХЛ и сборной России, заслуженным тренером России Вячеславом Быковым.

Завершились четвертьфинальные серии розыгрыша Кубка Гагарина, в полуфиналы прошли сразу три восточных клуба — все уральские команды. «Автомобилисту» неожиданно понадобилось всего пять матчей, чтобы обыграть СКА и впервые в истории выйти в третий раунд, «Трактор» всухую переиграл «Динамо», а «Магнитка» в упорной борьбе — «Спартак». Из западных команд в полуфинал прошел только ярославский «Локомотив», которому понадобилось семь матчей, чтобы выбить из плей-офф омский «Авангард».

СКА — молодая команда. У нее большой потенциал

— Можем ли мы назвать сенсациями результаты серий «Динамо» — «Трактор» и СКА — «Автомобилист»?

— Я бы так категорично не ставил вопрос в связи с тем, что в КХЛ команды становятся более равными по силам, по мастерству, по тем же амбициям. Это дает еще больший интерес зрителю. Заранее никто не может предсказать результат, поэтому выпадение одной или другой команды, которая, может быть, недостаточно подготовилась к плей-офф или у нее возникли другие проблемы, неудивительно. Каждый год происходят такие сюрпризы, вроде бы, с одной стороны, серьезные команды, могут считаться фаворитами — и вдруг они на каком-то этапе выбывают из этой гонки. Многое зависит от того, как готовится команда непосредственно к играм плей-офф.

— Действительно ли «Динамо» наиграло на вылет 0-4?

— Все игры идут в упорной борьбе. Сказать, что динамовцы были вчистую переиграны — нельзя.

— Можем ли мы говорить, что вратарский вопрос стал решающим в серии «Динамо» и «Трактора»?

— Можно, но здесь я бы не сказал, что только вратарский. В матчах на вылет любые нюансы важны: и непосредственно подготовка к матчу, и анализ каждой игры, каждого периода, это и мотивационная составляющая. Нюансов много, которые и в течение матча могут происходить: как тренерский штаб реагирует, как идет посыл своей команде и как она реагирует. В плей-офф все более сконцентрировано по сравнению с гладким чемпионатом. Здесь одна ошибка, возможность использовать какой-то момент возрастают в разы. Психологическое состояние, эмоциональное состояние очень важно в таких матчах. Кто лучше подготовился к матчам на вылет, держит удар, гнет свою линию, навязывает свою игру, тот и получает успех. Неважно, на каком месте кто закончил чемпионат.

— Много разговоров было о том, что «Трактор» идет на очень хорошей эмоциональной волне после победы над «Салаватом Юлаевым».

— Да, такие победы придают еще больше эмоций и амбиций. Когда ты в таком расположении духа и силы прибавляются, то это дает возможность еще подготовиться к следующим матчам. Сейчас у «Трактора» именно так и происходит: тот, кто быстро выходит в следующий раунд, имеет время еще подготовить команду к следующему этапу.

— Насколько сильно удивил «Автомобилист»? В чем конкретно заключается успех их игры?

— Уральская команда не первый год показывает свои амбиции. Николай Заварухин хорошо анализирует и старается подготовить к таким играм, он очень серьезно подготовил команду к серии со СКА, нашел у соперника слабые места и сыграл на своих сильных качествах. Нужно сказать, что каким бы перспективным ни был СКА, это молодая команда. У нее потенциал большой, иногда такие огорчения как раз придают потом еще больше амбиций для работы над ошибками, двигаться в правильном направлении. Иногда стоит упасть один раз, чтобы потом подняться и двигаться с большим напором. Я думаю, что в будущем она будет очень перспективна и одним из претендентов на кубок.

— Можно ли считать травмы ведущих игроков и переезд на новую арену реальными причинами вылета СКА?

— Это отговорки. Только на льду решается все, в игре. Я считаю, что эти отговорки — неправильный посыл для игроков СКА, для молодых игроков команды. Вместо того чтобы правильно провести анализ, разобраться, в чем спортивная причина поражений, они начали искать какие-то внешние причины, которые могли подействовать. И это, я считаю, неправильный посыл для своих игроков.

Команда «Автомобилист» тоже не играла в этом новом дворце, они тоже приехали в незнакомое место. Я считаю, что только на льду происходит это противостояние и решается, кто на данный момент сильнее и кто дальше проходит. Ведь матчи проходили не только в Санкт-Петербурге, они проходили и в Екатеринбурге. Если так руководители СКА считают, что не стоило переезжать, они могли бы добиваться побед на выезде. Им же знаком стадион в Екатеринбурге. Все эти отговорки — это неправильный посыл для своей молодой команды, которая действительно перспективная и талантливая.

Иногда лучше проиграть 0:7, чем 1:2

— Почему ведущие игровики: Гусев и Уил в «Динамо», Ткачев и Буше в «Авангарде», Толчинский в СКА не выстрелили в сериях? Можно ли сказать, что в решающие стадии попали более рабочие команды, а не те, которые играют в яркий хоккей?

— Это всегда было, так называемые «темные лошадки» выполняют такую «грязную работу». Они иногда не на виду, но выполняют очень большой объем работы и добиваются результата. Такие игроки — топовые, знаковые, которых вы назвали, — приковывают и привлекают к себе большое внимание соперника. Соперник анализирует, видит, кто лидеры, и старается их нейтрализовать. Поэтому им приходится еще сложнее. Но в то же время они перетягивают на себя силы соперника и как бы развязывают руки партнерам, чтобы те могли добиваться результата. Это тоже большая роль.

Рабочие команды привыкли к такому, они нацелены на это. Я рад, что уральские команды сейчас все громче заявляют о себе, тот же «Металлург» — один из лидеров российского хоккея и всегда им был, «Автомобилист» уже не первый год о себе заявляет, в этом году «Трактор» очень прилично выглядит. Я очень рад, что на Урале так развивается хоккей.

— «Локомотив» был очевидным фаворитом в серии с «Авангардом»? «Локомотив» достаточно ровно и уверенно прошел чемпионат, у «Авангарда» были проблемы.

— Иногда проблемы дают возможность более глубокого анализа, сплачивают команды и игроков, а коллективы, проходящие чемпионат без всяких проблем, гладко, должны вызывать у тренерского штаба определенные сомнения, как правильно реагировать, как правильно подготовить команду. Любой небольшой спад может плохо сказаться на общем эмоциональном состоянии. Все шло гладко, и вдруг раз — в нужный момент не получается, это не так просто. А те команды, которые справлялись с трудностями на протяжении всего сезона, знают, как нужно проходить эти этапы, как нужно готовиться и что нужно сделать, чтобы не допустить этих моментов. Но это очень большая аналитическая и повседневная работа тренерского штаба.

— Как вы оцениваете ход со снятием главного тренера «Авангардом» по ходу серии?

— Мы можем только догадываться, что произошло, но это неблагородное дело. Это внутренняя кухня команды. Мы никогда не сможем узнать реальных причин. Это, скорее всего, руководство команды, которое имело причины для этого.

— Когда это происходит после матча, проигранного со счетом 0:7, наводит на мысли, что решение принято на эмоциях.

— Человек — это существо, подверженное эмоциональным всплескам. На эмоциях ты принимаешь какие-то решения, за которые потом нужно нести эту ответственность. Можем только предполагать, с чем это было связано. Я, например, считаю, что иногда лучше проиграть 0:7, чем 1:2, когда ты уступаешь в упорной борьбе, очень тяжелое психологическое состояние для ребят. А здесь ты точно видишь, что соперник был сильнее в какой-то момент, может быть, тренерский штаб может отпустить ребят, чтобы они не выхолащивали силы, а готовились уже к следующему матчу. Бывали такие моменты, когда большой счет, а на следующие матчи выходили и обыгрывали.

Илья Ковальчук. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сейчас «Спартак» возрождается

— Серия «Магнитки» и «Спартака» может считаться самой интересной по содержанию во втором раунде?

— Надо сказать, что обе команды очень самобытные. Они пропагандируют интересный, качественный и аттрактивный хоккей, который нравится болельщикам. Динамичный хоккей, с использованием техники, прекрасные мастера в обеих командах.

Тем более сейчас «Спартак» возрождается, с приходом Алексея Жамнова он преобразился, показывает очень интересный хоккей. Болельщики получили массу удовольствия от этой серии.

— Насколько важным фактором стала в этой серии психология? «Спартак» не смог забрать ни одного матча в Магнитогорске. Это им не удается уже 31 год.

— Надо, значит, в церковь сходить (Смеется.). Здесь сложно сказать, действительно, уникальное событие, но когда-то это должно закончиться.

— Отсутствие заброшенных шайб «Спартаком» в первых двух играх и в последнем матче — психология или настолько хорошо сыграл Набоков?

— С одной стороны, это удивительно, потому что «Спартак» в этом сезоне играл в такой интересный и атакующий хоккей, открытый, есть мастера высокого уровня, с Ковальчуком в составе, который голеадор, умеет, знает, как забивать голы.

Илья Набоков пошел по стопам своего легендарного однофамильца Евгения Набокова, будем надеяться на это. В свое время в «Магнитке» блистал Василий Кошечкин. Если молодые вратари так заявляют о себе, это только в плюс «Металлургу». Это даст еще больше уверенности всей команде. И, безусловно, игроки, зная, что это молодой вратарь, хоть и талантливый, с большей ответственностью стараются играть в обороне, чтобы помочь молодому игроку. Это накладывает ответственность и придает эту стойкость команде.

— Можем ли мы говорить, что «Спартаку» не хватило простых действий в атаке? Разыгрывали красивые комбинации, но качественного завершения часто не было.

— Это и жалко, что иногда красота берет верх над эффективностью. В плей-офф не самый красивый хоккей побеждает, а прагматичный. Думаю, что Алексей Жамнов сделает выводы и уже со следующего сезона внесет коррективы.

— Разин дважды намекал на административный ресурс «Спартака». Про судейство и перенос матча. Можно ли всерьез говорить об этом как о мешающих победе факторах?

— Помимо игры на льду есть еще другая игра — закулисная, это уже работа руководителей, тренеров, которые стараются каким-то образом добиться каких-то преимуществ. В любом случае игроки должны концентрироваться на игре, на том, что происходит на льду. А все, что вне, такие закулисные игры, не должны волновать игроков — их работа на льду.

Хоккеисты «Металлурга». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Когда ты проходишь далеко в плей-офф, появляется еще больший аппетит

— В третий раунд вышли 3 команды с «Востока» и одна с «Запада». Значит ли это, что Восточная конференция сильнее?

— Не значит. Это значит, что эти команды, с одной стороны, более удачливые, с другой стороны — они более подготовлены были непосредственно к играм в плей-офф — на вылет. Значит, лучше подготовились, больше работали, добивались, и удача была на их стороне.

— Можем ли мы говорить о том, что «Магнитка» — фаворит в серии с «Автомобилистом»?

— Всегда команды старались, чтобы противник был фаворитом, чтобы психологическое давление и тяжесть ответственности лежала на них, сбросить его с ребят. Когда ты проходишь дальше, у тебя появляется еще больший аппетит. Корона и кубок притягивают, они все ближе, ты уже ощущаешь запах шампанского в кубке, амбиции возрастают. Назвать кого-то здесь фаворитом я не могу. Чем ближе к финальным фазам, тем интереснее.

— Что можно сказать про серию «Трактора» и «Локомотива»?

— Это непредсказуемая серия, предстоит большая работа тренерскому штабу, думаю, она уже идет. Нужно собрать много информации о сопернике, и так как они не играли между собой в плей-офф, то в эти последние матчи нужны разведчики, которые преподнесут достаточное количество информации о сопернике, чтобы подготовиться. В течение первых игр ребята и тренерский штаб будут стараться навязать свою игру.

— Можно ли сказать, что у «Автомобилиста» и «Трактора» есть преимущество перед своими соперниками, так как они закончили свои серии намного раньше?

— Есть игроки, которые выполняют свою работу на льду, а есть тренерский штаб, который тоже должен профессионально подходить к своей деятельности, знать, в каком физическом и психологическом состоянии находится команда, и вырабатывать план к действию. Если ты слишком долго отдыхаешь, это тоже не идет на пользу, чем когда ты постоянно в игровом ритме, в тонусе. Это все можно по-разному преподносить, но только тренеры знают состояния своих игроков. Закончили одни вчера, а другие неделю назад, сама суть того, что команда прошла в следующий раунд и борьба продолжается, эмоционально придает физическую силу, ты находишь в себе эти резервы.