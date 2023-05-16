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16 мая, 10:12

Брылин рассказал, как «Нью-Джерси» действовал против лидеров «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

Алина Савинова
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Российский тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин заявил, что игроки команды специально не готовились сдерживать в матчах плей-офф НХЛ лидеров «Рейнджерс».

«Специально мы не пытались их закрыть или делать что-то подобное. Просто понимали, что, когда эти игроки на льду, нужно быть предельно внимательными, потому что это топовые хоккеисты лиги, им нельзя давать времени и места, нужно минимизировать те шансы, которые они получат. Их исполнительское мастерство позволяет решить исход каждой игры. Нам это удалось. Понятно, что дома мы пытались подстраивать игру под их лидеров, выпускать под них определенные звенья и пары защитников, но такого четкого наложения не было. Мы считаем, что у нас все четыре звена могут играть против основных троек соперников, и в этом плане мы полностью доверяем игрокам», — приводит ТАСС слова Брылина.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Нью-Джерси» обыграл в серии «Рейнджерс» (4-3), а во втором раунде уступил «Каролине» (1-4).

В финале Восточной конференции «Каролина» встретится с «Флоридой». Первый матч между командами пройдет 18 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/17756053
Сергей Брылин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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