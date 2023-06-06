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Сегодня, 14:08

Кожевников: «Единственный, кто может вытянуть финальную серию для «Флориды», — это Бобровский»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил роль российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в успехах команды в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Единственный, кто может вытянуть финальную серию для «Флориды», это Бобровский своим мастерством. Пока у него не получается, но и «Пантерз» в целом играют не так хорошо. Сергей уже очень много сделал для того, чтобы команда попала в финал Кубка Стэнли», — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.

«Флорида» уступила «Вегасу» в первых двух матчах финальной серии Кубка Стэнли (0-2). Следующая игра между командами состоится 9 июня. Начало — в 3.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/10920965-kozhevnikov-bobrovskij-edinstvennyj-kto-mozhet-vytyanut-finalnuyu-seriyu-dlya-floridy.html
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Александр Кожевников
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