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Сегодня, 00:15

Забьет ли Овечкин 50 голов за сезон?

Сергей Ревенко
Корреспондент
Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Фото «СЭ»
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Возраст не помеха для легенды «Вашингтона».

Для российского болельщика тема рекорда Александра Овечкина - одна из центральных в последние годы. Легенде «Вашингтона» и НХЛ осталось, кажется, совсем немного до звания лучшего снайпера в истории лиги, однако последние 114 шагов для него будут самыми сложными.

Именно 114 шайб осталось забросить Овечкину до рекорда Уэйна Гретцки, который в свое время настрелял 894 шайбы. Ближайший конкурент россиянина — Горди Хоу, но до этого канадца у Ови короткий путь — 21 шайба. Можно сказать: будничное достижение для капитана «Кэпиталз».

Александр Овечкин. Овечкин побьет рекорд Гретцки. Все возможные показатели неумолимо прогнозируют это достижение

Все давно поняли, что возраст для Александра никакая не помеха: игроку 37 лет, но потерял он разве что в скорости. Сила и точность броска при нем, а это самое главное в предстоящей гонке. После того как аргумент с возрастом отпадает, начинается разговор об отсутствии хорошего центра. Однако мы все помним, что и в отсутствие Никласа Бэкстрема, который пропустил половину прошлого сезона из-за травмы, Овечкин все равно настрелял 50 шайб.

Александр - звезда той величины, что способна играть на высоком уровне годами даже под закат, казалось бы, карьеры. Однако авторы The Athletic уже начинают немного сомневаться в перспективах россиянина побить рекорд Гретцки. Например, они считают, что в капитане «Вашингтона» больше нет былой стремительности и это делает его на ступень ниже более молодых суперзвезд. Но разве можно с этим согласиться? В его возрасте многие игроки уже выполняют роль мотиваторов в раздевалке и не влияют на результат на льду.

Александр Овечкин. Фото Global Look Press
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

По ожидаемым голам Овечкин был на седьмом месте среди всех форвардов лиги прошлого сезона — 36,4, причем в топ-10 этого списка он вообще единственный, кому 35 лет. Бросать Александр также не перестает: по итогам сезона он был вторым после Остона Мэттьюса из «Торонто» по количеству бросков в регулярном чемпионате (334 против 348). Главная задача Овечкина в ближайшие годы — много и опасно бросать. И в такой ситуации уже никто не будет водить носом, когда Александр в очередной раз положит пачку шайб из своего любимого «офиса» или отправит пару-тройку голов в пустые ворота.

Кажется, будто весь «Вашингтон» как минимум настроен на то, чтобы их живая легенда наконец побила рекорд или хотя бы максимально постаралась к нему приблизиться.

Александр Овечкин (№8) с&nbsp;Евгением Кузнецовым (№92), Джоном Карлсоном (№74) и&nbsp;Мартином Фехервари. «Надеюсь, он забьет 90 голов за сезон и через пару лет уйдет на пенсию». Овечкин, Кузнецов и другие — о гонке за Гретцки

Правда, немного расстраивает солома, которую подстелил Ови перед стартом нового сезона в ответ на вопрос о рекорде. «Осталось вроде бы не так много, но и немало. Поэтому буду делать все возможное. Если получится приблизиться и побить рекорд Уэйна Гретцки — это будет колоссальное достижение. С другой стороны, даже если останусь вторым, это тоже для меня будет очень почетно», — приводит слова Овечкина журнал Hello.

Еще не пораженческие, но уже заметно осторожные высказывания о достижении, которого ждет вся хоккейная общественность. Пока у Овечкина есть его мощнейший бросок и пока в команде есть хотя бы один хоккеист, способный вывести Александра на бросок, — будет шанс забросить как можно больше шайб в предстоящем сезоне.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Фото «СЭ»

Сможет ли Овечкин забить 50 голов в новом сезоне? Да. В прошлом чемпионате здорово играл центра Евгений Кузнецов, с которым и начнет Александр ближайшие матчи регулярки. Кузнецов в четвертый раз в карьере в НХЛ набрал больше 50 результативных передач и провел свой второй по результативности сезон в лиге (78 очков). Это еще не значит, что у команды все будет хорошо, но уровень взаимопонимания у Ови и Кузи отличный, уступает разве что связке Ови — Бэкс.

К тому же почти весь прошлый сезон россиянин играл именно в связке с Кузнецовым. Бэкс в прошлой регулярке набрал 6+24, и только 1+8 из них были оформлены в сочетании с Ови. Поэтому предстоящее отсутствие Бэкстрема в начале следующего сезона не должно напрямую сказаться на результативности Овечкина.

Александр Овечкин. Овечкин не забьет 50 голов. Кто из русских станет новой звездой?

Хотя на старте сезона для Ови будут непростые соперники, которым россиянину сложно было забивать в прошлой регулярке: «Бостон» (4 матча и один гол), «Торонто» (3 матча — 0 голов), «Монреаль» (2 матча — 1 гол), «Ванкувер» (2 матча — 1 гол) и «Оттава» (3 матча — 4 гола). Так что можно будет прогнозировать не самый яркий старт чемпионата для россиянина, с прогрессом в следующих играх.

Каждый год Александра отправляют на пенсию, а он все забивает и забивает. И чем предстоящий сезон отличается от предыдущих? Главное, чтобы чемпионат не остановили из-за какой-нибудь неведомой болезни.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
5
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