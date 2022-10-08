Забьет ли Овечкин 50 голов за сезон?

Возраст не помеха для легенды «Вашингтона».

Для российского болельщика тема рекорда Александра Овечкина - одна из центральных в последние годы. Легенде «Вашингтона» и НХЛ осталось, кажется, совсем немного до звания лучшего снайпера в истории лиги, однако последние 114 шагов для него будут самыми сложными.

Именно 114 шайб осталось забросить Овечкину до рекорда Уэйна Гретцки, который в свое время настрелял 894 шайбы. Ближайший конкурент россиянина — Горди Хоу, но до этого канадца у Ови короткий путь — 21 шайба. Можно сказать: будничное достижение для капитана «Кэпиталз».

Все давно поняли, что возраст для Александра никакая не помеха: игроку 37 лет, но потерял он разве что в скорости. Сила и точность броска при нем, а это самое главное в предстоящей гонке. После того как аргумент с возрастом отпадает, начинается разговор об отсутствии хорошего центра. Однако мы все помним, что и в отсутствие Никласа Бэкстрема, который пропустил половину прошлого сезона из-за травмы, Овечкин все равно настрелял 50 шайб.

Александр - звезда той величины, что способна играть на высоком уровне годами даже под закат, казалось бы, карьеры. Однако авторы The Athletic уже начинают немного сомневаться в перспективах россиянина побить рекорд Гретцки. Например, они считают, что в капитане «Вашингтона» больше нет былой стремительности и это делает его на ступень ниже более молодых суперзвезд. Но разве можно с этим согласиться? В его возрасте многие игроки уже выполняют роль мотиваторов в раздевалке и не влияют на результат на льду.

Александр Овечкин. Фото Global Look Press

По ожидаемым голам Овечкин был на седьмом месте среди всех форвардов лиги прошлого сезона — 36,4, причем в топ-10 этого списка он вообще единственный, кому 35 лет. Бросать Александр также не перестает: по итогам сезона он был вторым после Остона Мэттьюса из «Торонто» по количеству бросков в регулярном чемпионате (334 против 348). Главная задача Овечкина в ближайшие годы — много и опасно бросать. И в такой ситуации уже никто не будет водить носом, когда Александр в очередной раз положит пачку шайб из своего любимого «офиса» или отправит пару-тройку голов в пустые ворота.

Кажется, будто весь «Вашингтон» как минимум настроен на то, чтобы их живая легенда наконец побила рекорд или хотя бы максимально постаралась к нему приблизиться.

Правда, немного расстраивает солома, которую подстелил Ови перед стартом нового сезона в ответ на вопрос о рекорде. «Осталось вроде бы не так много, но и немало. Поэтому буду делать все возможное. Если получится приблизиться и побить рекорд Уэйна Гретцки — это будет колоссальное достижение. С другой стороны, даже если останусь вторым, это тоже для меня будет очень почетно», — приводит слова Овечкина журнал Hello.

Еще не пораженческие, но уже заметно осторожные высказывания о достижении, которого ждет вся хоккейная общественность. Пока у Овечкина есть его мощнейший бросок и пока в команде есть хотя бы один хоккеист, способный вывести Александра на бросок, — будет шанс забросить как можно больше шайб в предстоящем сезоне.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Сможет ли Овечкин забить 50 голов в новом сезоне? Да. В прошлом чемпионате здорово играл центра Евгений Кузнецов, с которым и начнет Александр ближайшие матчи регулярки. Кузнецов в четвертый раз в карьере в НХЛ набрал больше 50 результативных передач и провел свой второй по результативности сезон в лиге (78 очков). Это еще не значит, что у команды все будет хорошо, но уровень взаимопонимания у Ови и Кузи отличный, уступает разве что связке Ови — Бэкс.

К тому же почти весь прошлый сезон россиянин играл именно в связке с Кузнецовым. Бэкс в прошлой регулярке набрал 6+24, и только 1+8 из них были оформлены в сочетании с Ови. Поэтому предстоящее отсутствие Бэкстрема в начале следующего сезона не должно напрямую сказаться на результативности Овечкина.

Хотя на старте сезона для Ови будут непростые соперники, которым россиянину сложно было забивать в прошлой регулярке: «Бостон» (4 матча и один гол), «Торонто» (3 матча — 0 голов), «Монреаль» (2 матча — 1 гол), «Ванкувер» (2 матча — 1 гол) и «Оттава» (3 матча — 4 гола). Так что можно будет прогнозировать не самый яркий старт чемпионата для россиянина, с прогрессом в следующих играх.

Каждый год Александра отправляют на пенсию, а он все забивает и забивает. И чем предстоящий сезон отличается от предыдущих? Главное, чтобы чемпионат не остановили из-за какой-нибудь неведомой болезни.