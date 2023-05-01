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Сегодня, 08:10

Еще одна суперсенсация в НХЛ: ноунеймы отправили в отпуск чемпиона!

«Сиэтл» выбил «Колорадо» из плей-офф НХЛ
Отдел хоккея «СЭ»
Игроки «Сиэтла» празднуют победу в матче и серии плей-офф против «Колорадо».
Фото USA Today Sports
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«Сиэтл» мощно ворвался в свой первый плей-офф в истории.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Седьмой матч
«Колорадо» — «Сиэтл» — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы: Бьоркстранд — 1 (Гурд, Ларссон), 23:24 — 0:1. Бьоркстранд — 2 (Толванен, Гурд), 27:22 — 0:2. Рантанен — 7 (бол., Маккиннон, Тэйвз), 39:32 — 1:2.
Вратари: Георгиев (58:09) — Грубауэр.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 34 (16+12+6) — 27 (6+11+10).
1 мая. Денвер. Ball Arena. 18143 зрителя.
Счет в серии: 3-4

«Сиэтл» за свой первый сезон в НХЛ вызвал ничтожный интерес — в отличие от «Вегаса», стартовавшего сразу с финала. Но «Кракены», похоже, готовили команду на второй сезон. Под руководством Дэйва Хекстола кучка ноунеймов и списанных отовсюду игроков превратилась в банду, которая выписала из плей-офф действующего чемпиона. Конечно, «Колорадо» очень далек от себя прошлогоднего образца, но это не умаляет достижения «Сиэтла».

Просто сравните — в первой тройке «Эвеланш» играют суперзвезды Рантанен и Маккиннон, а у соперника — новички Бенирс и Картье, который вообще дебютировал только в плей-офф. Во второй линии «Кракенов» — 24-летний Гики, метавшийся в «Каролине» между главной командой и фарм-клубом и не нужный никому два года назад швед Веннберг.

В седьмом матче же главным героем стал датский нападающий Оливер Бьоркстранн, который за шесть игр сделал только две результативные передачи. Впрочем, первый гол Бьоркстранна вышел максимально курьезным — Александр Георгиев, кажется, так и не понял, как шайба оказалась в воротах.

Ну а во втором голе стоит отметить реактивную скорость датчанина — в контратаку Бьоркстранн убежал шикарно.

Вратаря Филипа Грубауэра ноунеймом явно не назовешь: три сезона, начиная с 2018/19, он был основным вратарем как раз в «Колорадо». И на следующий год после его ухода «Эвеланш» как раз выиграли кубок. В прошлом сезоне могло показаться, что Грубауэр идет на спад, но в нынешнем он очень хорош. Как и в отдельной серии с «Колорадо», разумеется. Пробить его в седьмом матче удалось только Маккиннону.

Удивительно, но в третьем периоде у «Колорадо» было не так много шансов. Остроты в чужой зоне не хватало. Очевидно, это связано в том числе и с отсутствием Валерия Ничушкина, который попал в очень неприятную ситуацию. За межсезонье «Эвеланш» должны решить, что делать с провинившимся хоккеистом — за результат этого сезона в клубе уже не переживают. А вот «Сиэтл» попробует еще раз всех удивить: команду ждет встреча с «Далласом».

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Александр Георгиев
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сиэтл Кракен
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