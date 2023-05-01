Безумие в НХЛ: Бобровский и «Флорида» выбили из плей-офф главного фаворита и рекордсмена лиги!

«Бостон» отправляется в отпуск.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Седьмой матч

«Бостон» — «Флорида» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Монтур — 4 (бол., Лунделл, Бобровский), 12:23 — 0:1. Райнхарт — 4 (Луостаринен, Лунделл), 21:14 — 0:2. Крейчи — 1 (бол., Орлов, Заха), 27:52 — 1:2. Бертуцци — 5 (бол., Орлов, Крейчи), 40:55 — 2:2. Пастрняк — 5 (Карло, Крейчи), 44:11 — 3:2. Монтур — 5 (Барков, Верхэге), 59:00 — 3:3. Верхэге — 2 (Беннетт, Ткачак), 68:35 — 3:4.

Вратари: Суэймен — Бобровский.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 36 (9+13+9+5) — 31 (11+5+10+5).

Наши: Орлов (28.34/2/-1) — -.

1 мая. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

Счет в серии: 3-4

65 побед в регулярном чемпионате — кому-то важен сейчас этот рекорд «Бостона»? Невероятно, но главный фаворит сезона заканчивает борьбу за Кубок Стэнли в первом же раунде. И кто его выбивает? «Флорида» с кучей проблем по ходу сезона, с вратарем, на котором уже успели поставить крест!

Ставший героем регулярки и главным фаворитом на «Везину» Линус Улльмарк настолько дискредитировал себя в шестом матче, что на решающую игру вышел бэкап Джереми Свэймен. И в первом же периоде сыграл крайне неудачно, что привело к голу — вратарь «Бостона» пропустил после броска Монтюра с неудобной в ближний угол.

В начале второго периода Сэм Райнхарт удвоил преимущество гостей, и только после этого «Бостон» зашевелился. Хозяева реализовали большинство: после передачи лучшего игрока команды в плей-офф Дмитрия Орлова Давид Крейчи пробил Бобровского.

Затащил Орлов команду и в самом начале третьей двадцатиминутки. На чужой синей линии российский защитник получил шайбу и мощно зарядил по воротам: подставление Бертуцци — есть камбэк!

На кураже «Брюинз» полетели добивать соперника и казалось, что у них это получится. Бобровский отразил шайбу после мощного щелчка Карло, но прямо на Пастрняка, которого накрыть не успели.

Спас «Флориду», пожалуй, самый неожиданный ее герой в этом сезоне. Защитник Брэндон Монтюр, который до этого сезона набирал максимум 37 очков в регулярке, увеличил свой показатели результативности вдвое, а в плей-офф начал заколачивать голы. Обычный бросок в касание за минуту до окончания основного времени Свэймен отразить не сумел — будет овертайм!

Статистика Сергея Бобровского в этом плей-офф не впечатляет: больше четырех пропущенных шайб за матч, чуть более 88 процентов отраженных бросков. Против «Бостона» устоять сложно, а с такой ненадежной обороной, как у «Флориды» — вдвойне. Но российский вратарь шикарно провел решающий матч, а в овертайме сделал важнейший сэйв. В этом ведь и проявляется класс вратаря?

А вскоре для «Бостона» все закончилось: Беннетт выиграл борьбу, Ткачак закрыл вратаря, и после броска Верхага шайба оказалась в воротах.

«Бостон» подвела самоуспокоенность после рекордной регулярки — команда так и не смогла включиться в режим плей-офф, доказательством чему безбашенный шестой матч серии с «Флоридой». А «Пантерз» ожидает встреча в «Торонто», к которой «Кленовые листья» подходят однозначными фаворитами. Впрочем, в Бобровского и его команду и до плей-офф никто не верил. И где они сейчас?