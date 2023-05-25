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Сегодня, 11:00

«Никогда такого не было». Бобровский в финале Кубка Стэнли и наслаждается моментом

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Сергей Бобровский (справа) вместе с партнерами празднует победу «Флориды» в серии с «Каролиной» (4:3) на FLA Live Arena в Санрайзе 24 мая.
Фото USA Today Sports
Сергей Бобровский перед матчем «Флорида» — «Каролина» (4:3) в Санрайзе 24 мая.
Фото USA Today Sports
Сергей Бобровский в игре «Флорида» — «Каролина» (4:3) в Санрайзе 24 мая.
Фото USA Today Sports
«Флорида» — лучшая команда Восточной конференции НХЛ.
Фото USA Today Sports
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Российский голкипер «Пантерз» вместе с командой сыграет в главной серии плей-офф НХЛ.

Финал

«Флорида» прошла «Каролину» в финале Восточной конференции в четырех матчах (3:2 4ОТ, 2:1 ОТ, 1:0 и 4:3). Победный гол в заключительной игре с «Харрикейнз» на FLA Live Arena в Санрайзе за пять секунд до сирены в большинстве провел Мэттью Ткачак, его ассистенты — капитан Александр Барков и Сэм Райнхарт.

Сергей Бобровский отразил 36 бросков по своим воротам в этот вечер, всего за финал конференции — 168 из 174 при шести пропущенных голах. Россиянин начал плей-офф после выхода на замену в третьем матче серии первого раунда с «Бостоном», с ним в старте «Пантерз» проиграли только два матча из 13.

«Флорида» еще никогда в истории не становилась чемпионом НХЛ, сыграет в финале Кубка Стэнли во второй раз и впервые с 1996 года. Пока путь «Пантерз» и Бобровского выглядит невероятным. Год назад они не оправдали статус одного из фаворитов, теперь совершили впечатляющий рывок.

«Пантеры» попали в кубковую восьмерку «Востока» с последней «вайлд кард» при отставании в 43 очка от лучшей команды регулярного чемпионата — «Бостона». Флоридцы в первом раунде ушли с 1-3 и выбили рекордсмена регулярки по числу побед и набранных очков, в пяти матчах прошли самый популярный клуб лиги и обладателя антирекордной серии без чемпионств «Торонто», а теперь впервые в истории сделали свайп — 4-0 против второй команды своей конференции «Каролины».

Сергей Бобровский. Бобровский — в финале Кубка Стэнли! «Флорида» вынесла «Каролину» за четыре матча

После сирены под маской Бобровского разглядели не только улыбку, но и слезы радости. Один из кадров послематчевого рукопожатия: три брата Стаал вместе. Капитан «Каролины», чемпион-2009 с «Питтсбургом» Джордан до этого три раза побеждал в плей-офф Марка (дважды) и Эрика, а сейчас принял поражение. Старший из братьев Эрик завоевал Кубок-2006 с «Харрикейнз», теперь постарается сделать это с «Пантерз».

Ткачак и Барков на церемонии вручения трофея принца Уэльского не просто прикоснулись к призу победителю Восточной конференции, но и много раз его потрогали и даже приобняли. Барков после награждения взял кубок и совершил вираж по усыпанному резиновыми крысами льду, а затем отнес в раздевалку.

«Последнее, что мы собирались делать — это следовать суеверию и не трогать его. Наверное, никто не говорил, что мы просто попадем в плей-офф. Я думаю, это довольно круто прикоснуться к кубку, носить его и фотографироваться. Мы заслужили это. Определенно прошли непростой путь», — сказал Ткачак, который набрал 21 очко (9 голов, 12 передач) за три серии Кубка Стэнли.

«Тяжело объяснить прямо сейчас. Все произошло так быстро. Это очень многое значит. И это определенно так есть. Чтобы добраться до этого момента, знаете, насколько усердно нужно было работать. Вы видели, сколько хороших команд мы уже прошли в плей-офф. Мы очень рады тому, чего добились, но все знаем, что скоро нас ждет еще одна важнейшая серия», — сказал Барков, который играет во «Флориде» десятый сезон.

Сергей Бобровский перед матчем «Флорида» — «Каролина» (4:3) в Санрайзе 24 мая.
Фото USA Today Sports

«Рады быть сейчас здесь»

Самый результативный игрок «Флориды» в Кубке Стэнли-2023 Ткачак, капитан Барков, другие одноклубники и соперники весь плей-офф в восторге от выступления Бобровского. Самого вратаря после матча сначала спросили о Ткачаке, мощно проводящем дебютный сезон с «Пантерз» после обмена из «Калгари».

«Он невероятен весь сезон. Он знает, как забивать важные голы. Он дает нам шанс, приносит победы весь сезон. И он великолепен весь сезон, особенно в плей-офф. Нам просто повезло, что он у нас», — сказал Бобровский о Мэттью, который до дубля в четвертом матче в том числе забил победные голы в обоих овертаймах в Роли.

Сам Ткачак примерно то же самое повторяет о Сергее в этом плей-офф, а вратарь соглашается с определением лучшей в карьере весны: «Что ж, возможно. У меня никогда такого не было. Мне определенно повезло, я признателен за эту возможность быть здесь, благодарен Богу за эту возможность. Определенно, это очень весело для всей команды, болельщиков. Это великолепно».

«Думаю, мы очень сплоченная команда. Мы можем посмеяться, поддерживаем друг друга. И это великолепно. Мы проделали тяжелую работу. И рады быть сейчас здесь, смотрим вперед, чтобы хорошо сыграть следующие матчи», — ответил Бобровский на вопрос о главном определении этой «Флориды».

О финале плей-офф Сергей сказал: «Это точно великолепно, но в то же время самое важное — сохранять это состояние, наслаждаться возможностью и ей радоваться. Вот что главное, как считаю».

Когда Бобровский в интервью на льду сразу после награждения делился мыслями о главной серии Кубка Стэнли, в середине ответа в кадр ворвался автор первого гола матча на первой минуте, форвард Энтони Дюклер и чмокнул вратаря в щеку. Все во Флориде любят обнимать и поздравлять своего голкипера.

Сергей Бобровский и&nbsp;Мэттью Ткачак после матча &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Каролина&raquo; (1:0) на&nbsp;арене FLA Live Arena в&nbsp;Санрайзе 22&nbsp;мая. «Мне повезло сыграть в этом плей-офф». Бобровский — главная российская звезда Кубка Стэнли

Форвард «Пантерз» Сэм Беннетт подарил один из хайлайтов матча — сокрушительный силовой прием на Джейкобе Слэйвине в следующей смене после первого гола. В своем интервью нападающий не обошелся без вопроса о Бобровском в формулировке, что ответ понятен, но не спросить было бы неправильно: «Просто невероятно. Он дает нам шанс выигрывать каждый раз. Он в воротах вселяет огромную уверенность в нашу команду. И это все очень круто».

«Флорида» — в финале Кубка Стэнли и ждет победителя «Запада» из серии «Вегас» — «Даллас» (3-0).

Александр Барков (хоккей)
Мэттью Ткачак
Сергей Бобровский
Сэм Беннетт
Энтони Дюклер
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
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