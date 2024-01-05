Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 15:51

Быков заявил, что уровень МЧМ упал без сборной России

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» отсутствие национальной команды на молодежном чемпионате мира-2024 в Швеции. Финал турнира между сборными Швецией и Финляндией состоится 4 января в 21.30 по московскому времени.

«То, что одной из сильных команд, сборной России, нет на чемпионате, безусловно, принижает его уровень и интерес! От этого и другие сборные недополучили опыта конкурентной борьбы. Кто-то может не согласиться, но это факт. Исторические факты говорят об этом. Только в серьезной, жесткой конкуренции проходит эволюция в хоккее и в жизни в целом», — сказал Быков «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Сборная России по хоккею
Вячеслав Быков
0
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
Читайте также
Легендарному тренеру Олегу Романцеву исполнилось 70 лет
«Вашингтон» потерпел поражение от «Нью-Джерси»
На Украине показали руины любимой Зеленским фабрики военной одежды
Скончался актер Константин Желдин
В США польские танки сочли бесполезными для армии Украины
В США при посадке разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer
Популярное видео
МЧМ: матч с Германией будет решающим
"После поражения от США у многих были слезы"
Брагин: "Никаких ошибок в составе не было"
Брагин: "Судейство с США я не комментирую"
Брагин и хоккеисты - о провокациях канадцев
"Судья был на стороне Дании"
"Мы - красотки!" Как впервые обыграть Канаду
Что было до и после матча США - Россия?
Почему Россия проиграла США
Как наша молодежка готовится к США
Победить США по силам. Сборники - о сопернике
Брагин собирается разбирать шведов
"Все непросто". Брагин - о втором матче на МЧМ
Шевченко – Браташу: "Это были официальные вопросы, а сейчас будет жесткач"
Брагин ждет большего от легионеров
"Тяжело говорить хоккеисту, что он не едет на ЧМ"
Брагин: возвращение в золотой Баффало
Молодежка - о бронзе МЧМ-2017
"Мы отдали все. Просто не повезло"
В Швецию без Ничушкина
Тяжелый старт молодежки
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Михайлов уверен, что сборная России заняла бы первое место на МЧМ-2024
Тренер Кудерметовой — об отношениях с иностранцами: «И с украинской стороны есть понимающие спортсмены»
Тренер Демехин — об авиаперевозках: «Приходится реже быть дома, нет возможности расслабиться и перезагрузиться»
Митрофанов: «Мы бы хотели организовать матч сборной России со странами БРИКС»
В РФС назвали условия подачи заявки на проведение Евро-2036 в России
«Подадим заявку на проведение Евро-2036, если с нас снимут санкции». Интервью генсека РФС Митрофанова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Михайлов уверен, что сборная России заняла бы первое место на МЧМ-2024