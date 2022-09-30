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Сегодня, 13:50

Победа здравого смысла. Россию захотели вернуть на чемпионаты мира

Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеисты сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Владислав Кодола и Федор Свечков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Когда и как — вопрос открытый. Но уже что-то.

Итоги голосования на ежегодном конгрессе ИИХФ по процедуре возвращения российских и белорусских сборных на международную арену можно оценить как победу здравого смысла над сиюминутной политической повесткой. Оптимизм пока скромный, поскольку о конкретных сроках говорить по понятным причинам сейчас не имеет смысла. Однако соотношение голосов, поданных представителями федераций («за» проголосовали 98 участников из 119 при 11 воздержавших), убеждает, что Россию очень ждут обратно. Ее готовы вернуть сразу в элиту, а не отправлять на разборки в дивизион к условным Мексике и Монголии. Принцип «как только — так сразу» сейчас немного согревает душу на общем фоне, когда доминируют новости с негативным контекстом.

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Нынешнее решение нельзя рассматривать исключительно как успех ФХР. Потенциально в выигрыше окажутся все, за исключением пещерных русофобов. Хочется похвалить ИИХФ, которой очень часто достается незаслуженная критика. Международный хоккей, очевидно, страдает, не имея возможности показывать всех лучших звезд: сомневаются в продолжении взаимоотношений спонсоры, падает зрительский интерес, просыпается шовинизм у отдельных персонажей (Гашек как самый яркий пример). Тогда как хочется, чтобы спорт хоть немного отвлекал от грустной повседневности, дарил приятные эмоции и приносил доходы. Не надо делать из президента ИИХФ Люка Тардиффа и его окружения нелепых клоунов, которые не способны выполнять простые арифметические действия из таблицы умножения. Недостатков у этих персон хватает. Но применительно к остракизму по отношению к России все складывалась таким образом, что реальных рычагов повлиять на ситуацию у функционеров не было. Слишком сильным было давление политических структур. Достаточно вспомнить, сколько критики со всех сторон вылилось на предыдущего главу международной федерации Рене Фазеля, когда он полтора года назад в поиске компромисса съездил в Минск и пообщался с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Владислав Кодола и Федор Свечков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Владислав Кодола и Федор Свечков.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Результаты голосования еще не тянут на прорыв спортивной блокады, как бы того ни хотелось. Лично мне уже сейчас легко представить негативную реакцию ряда высоких лиц в Финляндии и Швеции, когда российские спортсмены вернутся в общую семью. Скорее дает надежду общая тенденция. НХЛ очень грамотно не торопится с принятием итогового решения по составу сборных на Кубок мира, запланированный на февраль 2024 года. Более того, она защищает интересы русских хоккеистов, которых чешские чиновники не хотели пускать в Прагу для участия в вынесенных матчах «Сан-Хосе» и «Нэшвилла».

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В целом складывается почти позитивная картина. Она должна стать ориентиром для хоккейной России. Кубок Первого канала, другие выставочные матчи с белорусами и казахстанцами, не имеющие огромного спортивного значения в настоящий момент, должны стать мостиком для перехода в будущее. Рано или поздно наша команда вернется, поэтому даже к вроде проходным играм надо относиться по возможности серьезно. Статус у национальной сборной даже в текущих условиях — особенный. Это самая главная и популярная команды страны. И момент, когда она снова сыграет с Канадой, станет большим праздником.

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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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«Слышал, что Россию хотят вернуть на международную арену». Неожиданный комментарий Фазеля

Страны, проголосовавшие против возвращения России на ЧМ. Как у них дела с хоккеем?