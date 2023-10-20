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Сегодня, 19:20

«Будешь в них тренироваться?» Журналист хотел подарить Махачеву обтягивающие плавки, но боец отказался

Журналист хотел подарить Махачеву обтягивающие плавки
Отдел единоборств «СЭ»
Журналист хотел подарить Исламу Махачеву обтягивающие плавки.
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Ислам не оценил поступок австралийского корреспондента.

Вечером 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится турнир UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев проведет реванш с Александром Волкановски за пояс в легком весе. Первый поединок состоялся в феврале в австралийском Перте — тогда Махачев победил единогласным решением судей.

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Сейчас Махачев находится на своей территории, но сторонники Волкановски достают его и в Абу-Даби. Корреспондент австралийского сайта Kayo Sports Джон-Бернард Кайруз попытался вывести российского бойца из себя во время флеш-интервью, презентовав ему странный и неуместный подарок.

«Мы видели, как ты тренируешься в снегу, — сказал журналист. — Мы видели, как ты плаваешь в очень холодной воде в лесу. Некоторые спортсмены в Австралии носят плавки-попугайчики. Я хочу дать тебе такие. Ты можешь носить их, когда плаваешь. Наденешь их на тренировку?»

Махачев в ответ нахмурился, помотал головой и ушел. Такой же эксперимент австралийский корреспондент проделал с Алексом Волкановски — тот был более сговорчивым, заявив, что не тренируется в таких плавках, а ходит в них дома по утрам. Волкановски уточнил, не хочет ли Кайруз, чтобы Алекс примерил эти плавки прямо на месте.

До примерки не дошло, но австралийский боец, похоже, принял подарок. Ислам же не взял плавки от журналиста, который, вполне возможно, пытался сбить настрой россиянина перед предстоящим реваншем.

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Ислам Махачев
UFC
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