Махачев вырубил Волкановски в первом раунде хедкиком! В реванше австралиец оказался не таким грозным

Ислам уже второй раз защитил пояс.

Вечером 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев встретился с Алексом Волкановски. Поединок стал реваншем — впервые бойцы подрались в феврале 2023-го в Австралии — тогда Махачев победил единогласным решением судей.

На бой против Махачева чемпион в полулегком весе вышел на коротком уведомлении — всего за 11 дней. Проблемы возникли у бразильца Чарльза Оливейры, который сообщил, что получил глубокое рассечение во время спаррингов. Если Ислам с февраля больше в октагон не выходил, то австралиец провел очередную, уже пятую, защиту пояса в полулегком дивизионе. Жертвой Алекса стал временный чемпион Яир Родригес, который был повержен в третьем раунде.

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К этому поединку все было на стороне россиянина. Он бился практически в родных стенах, находился в отличной форме и был адаптирован к местному климату. Кроме того, у Махачева было достаточно времени на регидратацию после весогонки, а во время поединка он, по словам тренера Хавьера Мендеса, должен был весить больше Волкановски. Совсем не так было в феврале, когда на своей территории бился Алекс, который не только приспособлен к местному климату, но весил больше Махачева в день поединка — так сказал Ислам, ссылаясь на сотрудников UFC.

Алекс Волкановски после нокаута. Фото AFP

Реванш начался с осторожных и редких киков с обеих сторон. На первой минуте бойцы ни разу не зарядили удары с рук. От первого прохода Махачева в ноги Волкановски смог защититься. Более того, австралиец прижал Ислама к сетке и сам попытался уронить соперника подножкой, но не вышло.

Ислам Махачев после боя. Фото AFP

Бойцы почти не выходили из клинча — россиянин накидывал много ударов коленями, но до цели они не доходили. А за две минуты до конца Махачев уронил Волкановски хай-киком в голову, после чего моментально добил. Все! Реванш получился не очень долгим.

После поединка Махачев поддержал Палестину и сообщил, что его геймплан после замены Оливейры на Волкановски не поменялся. Желаемого следующего соперника Ислам называть отказался, по традиции предоставив это право Дане Уайту.

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