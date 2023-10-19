«Сколько тебе заплатили, чтобы ты принял бой?!» Горячая пресс-конференция перед UFC 294

Словесная перестрелка Махачева с Волкановски и Усмана с Чимаевым.

Вечером 21 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев проведет реванш с Алексом Волкановски. В соглавном событии поединка Хамзат Чимаев встретится с Камару Усманом. За пару дней до боя прошла большая пресс-конференция, во время которой соперники обменялись острыми фразами в адрес друг друга.

Махачев — Волкановски

Журналист: — Скажите, как это здорово для вас — снова вернуться в Абу-Даби?

Махачев: — О, ребята, смотрите, Алекс снова здесь, рядом со мной. Все поменялось.

Волкановски: — Он думает только о тех преимуществах, которые может получить. Я ни о чем не думаю. Я надеюсь на свои навыки.

Махачев: — Все знают, что ты хочешь только денег, и это все.

Журналист: — Ислам, какую информацию об Алексе ты узнал в первом бою?

Махачев: — Я знаю, он никогда не захочет раннего исхода, он будет драться все пять раундов, и мы покажем лучшую битву.

Журналист: — Алекс, когда он говорит, что ты здесь ради денег, что ты чувствуешь?

Волкановски: — Слушай, он знает, что я не сдамся, что я один из лучших бойцов. Я готов выйти и в любой момент выдать отличное представление, показать отличное шоу для всех во всем мире и в Абу-Даби в частности.

Журналист: — Ислам, насколько слова фанатов, которые отдавали первый бой Волкановски, беспокоили тебя?

Махачев: — Нет, это не беспокоит меня. Я уже его побил. Но я хочу размазать всех, хочу нокаутировать всех. Потому что все ожидали, что я финиширую его в первом бою. Но он сильный боец, мне было тяжело, было много разных вещей перед боем. Но сейчас все на моей стороне, у меня было время...

Волкановски: — Какие такие вещи?

Махачев: — Когда начался турнир в Австралии? В 5.00 утра?

Волкановски: — И что? 30 часов тебе мало? Сколько часов тебе нужно?

Махачев: — Мне не нужно ничего, я готов драться с тобой в любое время. Все знают, зачем ты здесь, ты просто хочешь денег. Скажи, сколько тебе дали денег, чтобы ты принял бой?

Волкановски: — Я заслужил эти деньги.

Махачев: — Теперь вы понимаете.

Волкановски: — О чем ты говоришь? Я тут, в своем прайме (показывает кулон с надписью Prime — спонсор UFC), как видишь, и у меня есть мой кулон [с надписью с обратной стороны] Dawg.

Махачев: — Prime тоже тебе заплатили. Ты сделаешь денег и отправишься домой.

Волкановски: — Ты полагаешься на поддержку родных стен, а я ставлю на свои навыки, вот и все.

Журналист: — Ислам, ты сказал, что хочешь подраться с победителем пары Эдвардс — Ковингтон, а там на очереди еще Белал Мухаммад. Ты с ним проводил кэмп, он твой брат-мусульманин. Готов ли уступить ему место?

Махачев: — Я хочу боя, но не я делаю выбор, а Дана. Я уже дважды уступал место, давал людям из других дивизионов драться со мной, теперь моя очередь.

Журналист: — В случае чего возможен бой против Белала?

Махачев: — За пояс.

Пресс-конференция перед UFC 294. Фото Скриншот видео

Усман — Чимаев

Журналист: — Камару, сначала все говорили, что ты выходишь на бой на коротком уведомлении, теперь тебе приписывают травмы, которых у тебя даже, может быть, и нет. Что ты скажешь по этому поводу?

Усман: — Я в отличной форме. Кто-то что-то говорит в интернете, а потом доктора начинают волноваться, но все в порядке, я покажу отличное шоу в субботу.

Журналист: — Хамзат сказал, что он новая версия тебя, как iPhone Pro против 5-го.

Усман: — Да, Хамзат очень крут: он умеет бить, драться, он хорош в грэпплинге. Но знаете, как я вам сказал, оба телефона, что 5-й, что Pro, они одинаковые по функционалу, но Pro иногда может не поместиться в твой карман.

Журналист: — Ты ожидаешь, что он набросится на тебя с ударами?

Усман: — Знаешь, как сказал Шон Стрикленд, здесь речь идет о моем характере против его характера.

Чимаев: — Привет, ребята. Я здесь, чтобы нанести увечья, чтобы убить. Я хочу очень попасть в клетку. Я приду и разобью твое лицо.

Журналист: — Ты думаешь, если победишь Камару, все будут считать, что ты стал лучшим бойцом, чем ты говоришь?

Чимаев: — Я лучший.

Журналист: — Хамзат вчера сказал, что борьба горцев победит американскую борьбу. Скажи, как ты думаешь, какая эффективнее на самом деле внутри клетки?

Усман: — Не имеет значения, борьба горцев или шведская борьба... Мы войдем туда и будем бойцами ММА, поэтому какая школа борьбы лучше — это не важно. Я, может быть, не лучший грэпплер или не лучший ударник, но я лучший в мире боец смешанных единоборств.

Чимаев: — Поэтому ты проигрываешь?

Усман: — Дерьмо случается, это жизнь.

Чимаев: — Может, это значит, что ты не лучший? Я имею в виду, если ты лучший, ты не можешь проигрывать.

Усман: — Ты прав, но это часть того, чтобы быть человеком. Я преподам тебе этот урок.

Чимаев: — Ты хороший боец, но не на моем уровне. Тебе лучше тренировать в зале. Может, это будет полезно для твоего здоровья.