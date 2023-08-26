Медведев — о том, что дважды проиграл Алькарасу в 2023 году: «Для меня это мотивация»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал то, что в этом году дважды проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

«Я бы назвал это двумя легкими поражениями. Но для меня это мотивация. В следующий раз я постараюсь выступить лучше, потому что не хочу легко проигрывать. Я не для этого в теннис играю. Я не такой человек. Есть еще момент, о котором говорил Новак. Во время матча он очень быстро замечает, если ты что-то делаешь, чтобы сломать его игру, и начинает вносить коррективы. Прямо во время матча. Я надеюсь, что поражения меня чему-то учат — иначе проигрывать еще тяжелее, потому что с этого никакого толку. Надеюсь, я чему-то научился», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Ранее Медведев занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов 2023 года по версии Forbes. С сентября 2022 года по август 2023 он заработал 20,1 миллиона долларов, из которых 7,1 миллиона в качестве призовых за турниры. Второе место — у Алькараса (31,4 миллиона долларов).