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Сегодня, 19:27

Дмитриева объяснила поражение Медведева от Синнера в полуфинале Итогового турнира ATP

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала «СЭ» поражение Даниила Медведева от Янника Синнера в полуфинале Итогового турнира ATP (3:6, 7:6 (7:4), 1:6).

«Нужно отдать должное Синнеру, он играл блестяще. Он арктический не ошибался, все время вел игру, постоянно атаковал. Дане приходилось в тяжелых ситуациях вытаскивать мячи, он это умеет, но он все равно почти все время был в защите. Попытка переходить в атаку не всегда у него увенчивалась успехом. Мне кажется, Даня торопился с завершающими ударами, важными моментами игры. Но игры была интересная, на некоторых этапах равная, но преимущество Синнера ощущалось», — сказала Дмитриева «СЭ».

Синнер сыграет в финале Итогового турнира с победителем пары Новак Джокович — Карлос Алькарас.

Теннис
Анна Дмитриева
Даниил Медведев
Янник Синнер
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