«Есть одна фишка: никак не могу взять титул там, где уже побеждал». Медведев остается с уникальной серией

Даниил Медведев во второй раз подряд проиграл финал против Янника Синнера.

Топ-финал в Вене

Медведев уступил Синнеру в решающей игре турнира ATP 500 в Вене в трех сетах — 6:7 (7:9), 6:4, 3:6. Этот финал стал одним из лучших матчей сезона и растянулся на три часа, а третий сет со всей драмой и качелями получился просто сумасшедшим.

Даниил и Янник встретились в финальном матче в четвертый раз в этом году. В первой половине сезона 27-летний россиянин победил в Роттердаме и на «мастерсе» в Майами, в октябре 22-летний итальянец взял верх сначала в Пекине и теперь в Вене. Так 6-0 в пользу экс-первой ракетки мира в личных встречах превратились в 6-2.

Финал Медведева и Синнера стал матчем первой и второй ракеток турнира в Вене, третьего и четвертого номеров рейтинга ATP. Даниил выступал в столице Австрии в качестве действующего чемпиона, на неделе провел две трехсетовые игры — против Григора Димитрова и Карена Хачанова, в полуфинале прошел Стефаноса Циципаса. Синнер сделал шаг в финал после победы над чемпионом Вены-2020 Андреем Рублевым (тот перед этим выбил чемпиона-2021 Александра Зверева).

Медведев за свою карьеру завоевал 20 титулов разных турниров в разных городах и снова не смог повторить успех на очередном из них. Даниил находит такое разнообразие с одной стороны забавным, с другой — совсем не против закрыть эту серию. На пути к новому финалу в Вене лидер тура по числу матчей в 2023-м обновил личный рекорд по числу побед за сезон — 64 (из 78). Россиянин дошел до восьмой за год решающей игры на харде и девятой на всех покрытиях (пять титулов, один из них — уникальный на грунте).

Синнер завоевал 10-й титул за карьеру, четыре — в этом сезоне (при шести финалах). У него теперь личный рекорд из 40 побед на харде в году. В этом венском финале соперники обменивались топ-моментами, брали и упускали подачи, брейк- и сет-пойнты. Самым диким стал четвертый гейм третьей партии на подаче Медведева из 32 розыгрышей почти на 20 минут. Россиянин отыграл 8 брейк-пойнтов, но итальянец все же сделал брейк и чуть позже закончил этот матч в свою пользу.

Даниил Медведев (справа) и Янник Синнер на церемонии награждения после финала в Вене 29 октября. Фото Reuters

«Может, сыграем еще финал в этом году»

«В первую очередь — мои поздравления Яннику. Это был тяжелый матч. В какой-то момент я подумал, что смогу достать тебя, но мне не удалось это сделать. Как уже говорил, сколько там, трижды, надеюсь, мы сможем сыграть еще больше финалов. Может, даже в этом году. Поздравляю тебя и команду, ты играешь здорово, очень сильно завершаешь год. И да, снова, надеюсь, мы сыграем еще в финалах», — сказал Медведев в начале речи на церемонии награждения.

Даниил после этого попытался найти на трибуне взглядом своего одиноко сидевшего тренера Жиля Сервара: «Я хочу поблагодарить мою команду. Жиль, спасибо большое. Финал снова — это хорошо, только не лучший результат. Но — окей, что есть, то есть. Спасибо большое всем, кто смотрит, моей жене, семье, всей команде. Постараюсь сыграть лучше в следующий раз для вас, ребята».

В части благодарности организаторам и зрителям россиянин свернул на тему вновь сорвавшейся защиты титула: «Спасибо всем организаторам, бол-кидс [подающим мячи детям], линейным судьями и рефери. У вас один из лучших турниров в туре. И город тоже прекрасный. Может, не конкретно благодаря вам, но все же. (Улыбается.) Это очень приятный турнир, надеюсь приезжать сюда еще много раз и постараюсь когда-то снова выиграть. (Обращается к болельщикам.) И спасибо большое вам, ребята, здесь всегда была приятная атмосфера. Чувствовал, что вы хотите увидеть отличный матч. И вы получили его, матч был прекрасным. Разумеется, я расстроен, что не выиграл, но матч получился отличным».

Резюме от экс-первой ракетки мира: «И просто последняя вещь. Возможно, не все из вас знают, но есть одна штука: я не могу никак защитить свой титул, где бы ранее ни выигрывал. Просто постараюсь сделать это здесь в следующий раз, но надеюсь, что мне удастся это раньше — в Париже или где-то еще».

Позже на пресс-конференции Медведев сказал, что его поведение на корте в третьем сете с намеком на судороги в ногах не было выпадом в адрес соперника. Даниил заметил, что только показывал тренеру, как он устал.

Синнер начал чемпионскую речь с такой же обязательной благодарности сопернику и обратился к Медведеву: «В первую очередь, Даниил, поздравления с еще одной отличной-преотличной неделей тебе и твоей команде. Вы делаете невероятную работу. Как ты сказал, мы с тобой играем финалы, и это многое значит для меня. Как говорил в предыдущий раз, ты заставляешь меня становиться намного лучше. Спасибо большое и определенно желаю тебе всего наилучшего в оставшейся части сезона».

Эта невероятная игра потребовала от финалистов большой выкладки — и физически, и ментально. Но при всем разочаровании Медведев снова нашел место для шуток. После награждения Даниил дольше открывал свою бутылку шампанского и потом облил не только представителей оргкомитета турнира, но и Янника. Быть может, они разделят еще один большой матч уже в этом году.