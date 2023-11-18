«Постараюсь добиться большего». Медведев завершил отличный сезон и собирается попробовать что-то новое

Лучший теннисист России остановился в шаге от финала Итогового турнира ATP.

Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру в первом полуфинале ATP Finals-2023. Россиянин закрыл группу двумя победами над старым другом Андреем Рублевым и Александром Зверевым и не смог пройти предварительный раунд без поражений. Проиграв в пятницу днем Карлосу Алькарасу, Медведев с одной стороны вроде как сберег немного энергии перед субботой и избежал встречи с Новаком Джоковичем, с другой — сошел с победной волны и попал на набравшего топ-форму любимца итальянской публики.

В этом полуфинале Медведев хорошо играл в первом сете, но все испортил упущенный брейк-пойнт в третьем гейме и проигранная после этого подача со счета 40:0. Синнер постепенно прибавлял по ходу классного матча, был очень стабилен в атаке и защите, Даниил подбирался к сопернику и забрал вторую партию на тай-брейке. Дальше россиянин взял медицинский тайм-аут и упустил подачу с двойной ошибкой, дал волю эмоциям и попытался зацепиться. Янник под рев 12-тысячной арены летел к финалу и после еще одного брейка подал на матч — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.

Янник Синнер. Фото Reuters

«Если он все время будет играть так, возьмет «Шлемы» и станет №1»

22-летний Синнер набрал потрясающую форму после US Open, выиграл 17 матчей при всего двух поражениях (и 17 из 18 последних). Янник может стать первым итальянским чемпионом в 54-летней истории Итогового турнира и заодно забрать рекордные для тенниса призовые — непобедимому игроку на ATP Finals полагается сумма в 4 801 500 долларов. На старте группового раунда четвертый номер рейтинга разобрался со Стефаносом Циципасом, затем выиграл трехсетовые битвы с Джоковичем и Хольгером Руне, теперь снова победил Медведева.

«Невероятное чувство. Сегодня был очень тяжелый матч. Почувствовал, что он играл более агрессивно, особенно в первом сете. Каким-то образом сделал брейк, после чего стал чувствовать себя лучше. Второй сет был довольно напряженным, но он провел очень хороший тай-брейк. В третьем сете просто старался оставаться немного более агрессивным и несколько миксовать свою игру. Я очень счастлив быть в финале», — сказал Синнер.

В первой половине сезона Медведев довел счет личных встреч с итальянцем до 6-0, обыграв его в финалах турнира в Роттердаме и «мастерса» в Майами. В октябре Синнер сократил отставание после побед в финалах Пекина и Вены. Теперь Янник вышел в решающий матч Турина, который либо станет финалом звезд следующего поколения между ним и Алькарасом, либо новой серией противостояния одной из новых звезд тура и легендарного рекордсмена Джоковича.

Медведев о Синнере сказал: «Я очень впечатлен, если честно. Он много не промахивается, может хорошо бегать. Если вы отдаете ему легкие мячи, начинаете чувствовать, как он двигает вас по корту. Он может хорошо бить с лета, очень заметно прибавил в подаче. Я вообще считаю, что если он все время будет играть так, как в последние недели, то возьмет «шлемы», будет №1. А потом все сводится к тому, как много недель [будет лидировать в рейтинге], как много «шлемов». Порой этот путь заканчивается. Вопрос в том, как часто он будет двигаться по нему. И когда он не на волне, насколько хорошо играет. Таков теннис. Но на данный момент он очень, очень хорош. Тут и добавить нечего».

Даниил Медведев. Фото Reuters

«Это был отличный сезон»

27-летний Медведев в 2023-м продолжил переписывать российские рекорды и устанавливать новые достижения. Бывший лидер мирового рейтинга в этом сезоне был самым загруженным игроком тура и установил личный рекорд по числу побед — 66 (из 84 матчей) и завоеванных титулов — 5 (в 9 финалах). В чемпионской гонке он стабильно шел за Джоковичем и Алькарасом и закончил год на третьем месте.

Даниил перезапустил сезон после раннего вылета на Australian Open и весной собрал 19-матчевую победную серию с чемпионствами в Роттердаме, Дохе, Дубае и выходом в финал Индиан-Уэллса. После этого он взял в Майами пятый в карьере титул «мастерса», а в грунтовом сезоне главный хардовый специалист тура завоевал удивительный титул на «тысячнике» в Риме.

Чемпион US Open-2021 впервые в карьере дошел до полуфинала Уимблдона и снова сыграл в финале Нью-Йорка. Пополнить свою коллекцию вторым титулом «Большого шлема» россиянину не удалось, но некоторые матчи с Алькарасом и Джоковичем, а также Синнером вышли запоминающимися.

«Я счастлив. Это был отличный сезон. Несколько взлетов, несколько падений, конечно. Большой подъем в начале сезона. Я был горд собой, потому что перед Роттердамом выпал из топ-10. Я чувствовал себя ужасно, отвратительно. Я не мог попадать мячом в корт. А потом все пошло лучше. Титулы, финалы, все такое. В общем, я доволен тем, чего добился в этом сезоне. Я постараюсь извлечь из этого уроки, постараюсь добиться большего в следующем сезоне, потому что Синнер, Алькарас, Новак — они играют только лучше и лучше. Если ты хочешь попробовать остаться на топ-уровне, должен прибавлять без остановки», — сказал Медведев.

При обсуждении планов на межсезонье и начало 2024-го Даниил сообщил о намерении взять паузу до первого в году турнира «Большого шлема»: «Если честно, я не ездил в такой отпуск в межсезонье, как некоторые игроки. Однажды играл в Кубке Дэвиса, в прошлом году у нас был маленький ребенок, так что я сразу вернулся к домашним делам. В этом году мы с моей женой собираемся на острова. Это впервые где-то за четыре-пять лет. Ей не слишком такое нравится, потому что [в таком отпуске] не особо есть чем заниматься. Но для меня это идеально после напряженного сезона. И мне это нравится. Возможно, [в начале сезона] сыграю только Australian Open. Собираюсь попробовать так, чтобы появилось больше времени на отпуск и межсезонье, чем бывает обычно, и стартовать сразу на «Шлеме». Это будет новое для меня».

Даниил Медведев. Фото Reuters

«Я в себя верю»

Медведев также пообщался с российской прессой и раскрыл еще несколько деталей игры с Синнером. Также он поделился мнением о своей гонке в топ-4 с Янником, Алькарасом и Джоковичем и другими звездами тура.

О возможной потере концентрации из-за медицинского тайм-аута после выигранного тай-брейка второго сета Даниил сказал: «Как таковой травмы не было. У меня немного заболело на тай-брейке правое бедро, можно сказать так. Действительно, я находился в таком хорошем моменте. Вопрос был в том, что играть целый сет — розыгрыши длинные, бегать много. И я решил, что все-таки стоит вызвать физио и, скажем так, попробовать помочь ноге — ведь кто знает, что будет в третьем сете. Может быть, можно было чуть-чуть подождать и посмотреть, как будет чувствовать себя нога. Не знаю, тяжелый вопрос. Решил сделать так, и действительно, подача немного подвела или я подвел подачу в третьем сете. С Янником на таком корте нужно подавать эйсы, в линии и все такое. Наверное, в следующий раз постараюсь не вызывать физио сразу после выигранного тай-брейка».

О невынужденных ошибках на форхенде (игре справа) теннисист удивился названному ему числу: «Ого, 25 — много. В данный момент, как Янник играет, он находится в топ-форме: мало ошибается, сильно бьет, быстро бегает. Начнем с этого. И соответственно, вариантов немного — нужно атаковать. Как Новак сказал после матча [с Синнером], что он недостаточно атаковал. Я смотрел матч, да вроде нормально он атаковал, но понимаю, про что он. Если с Янником, когда я его обыгрывал, можно было действовать в принципе так, как я обычно — подержать, кросс, линия, то сейчас с учетом его формы нужно атаковать, стараться забивать. То, что у меня получилось сделать во втором сете. Наверное, невынужденные отсюда — чем больше рискуешь, тем больше можешь ошибаться».

О своих жестах в сторону кого-то на трибунах в сложный момент третьего сета игрок пояснил, что обращался к ложе с тренером Жилем Сервара и супругой Дарьей: «Не-не-не, это было команде [и не болельщикам]. Понимают ли, я не знаю. Но момент был тяжелый, действительно. Я в итоге в матче ни разу не брейканул. И да, я продолжаю верить в себя, хочу победить. Но когда отдаешь свою подачу двойной [ошибкой], то думаешь: «Ё, но вот это было зря, конечно». Надо как-то выплескивать эмоции. Иногда не хочется ломать ракетку или куда-то ее выкидывать, поэтому делаю по-разному. И это был жест команде. Думаю, они даже его не поняли. И да, [перед двойной ошибкой] я пытался со всей силы подать, потому что это показалось правильным решением. Да, я сделал двойную, можно сказать, что это неправильное решение. Но если бы я подал вторую подачу как обычно, он мог бы с нее забить. Так что это было осознанное решение, оно всегда рискованное, иногда приносит плоды, иногда приносит даже больше, а иногда бывает двойная. Обидно, но не жалею ни в коем случае».

О своей готовности после такого сезона выигрывать турниры «Большого шлема» Медведев сказал: «Я верю, что способен. В теннисе так быстро меняются все эти чувства. Перед Роттердамом были сомнения, способен ли я выиграть. Нет, я знал, я в себя верю. Но я вылетел из топ-10, проигрывал много матчей. И уже не знал, способен ли выиграть ATP-500, тем более «мастерсы». И сразу получилось это себе доказать. То же самое насчет «Шлемов». После того финала Australian Open [в начале 2022 года], по-моему, не выходил в четвертьфинал ни разу. В итоге получились [в этом сезоне] полуфинал на Уимблдоне, где проиграл Карлосу, и финал US Open, где в полуфинале обыграл Карлоса. Это все опыт. Я в себя верю. Опять же, сегодня второй сет — мне кажется, один из лучших за этот сезон. Даже если матч проигран, есть чему в каком-то смысле радоваться и с оптимизмом смотреть в следующий сезон».