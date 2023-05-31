Грачева проиграла Стивенс во втором круге «Ролан Гаррос»

Сегодня, 18:19
Российская теннисистка Варвара Грачева не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос».
В матче второго круга 22-летняя спортсменка проиграла американке Слоан Стивенс — 2:6, 1:6.
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Грачева ни разу не подала на вылет, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 3. На счету Стивенс ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В следующем круге Стивенс сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Слоан Стивенс (США) — Варвара Грачева (Россия) — 6:2, 6:1