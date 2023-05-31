Пегула сыграет с Мертенс в третьем круге «Ролан Гаррос»

Сегодня, 14:23
Американка Джессика Пегула и бельгийка Элисе Мертенс встретятся в третьем круге Открытого чемпионата Франции-2023.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Пегула играла с Камилой Джорджи из Италии, которая отказалась продолжать матч при счете 6:2 в пользу Джессики.
Мертенс в своем матче обыграла Камилу Осорио из Колумбии со счетом 6:3, 7:6 (7:3).
Счет в личных встречах Пегулы и Мертенс 2-0 в пользу представительный Бельгии.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Джессика Пегула (США, 3) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2 отказ 2-го игрока
Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — Камила Осорио (Колумбия, LL) — 6:3, 7:6 (7:3)