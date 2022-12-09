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Сегодня, 10:40

Российские теннисисты выступят на Australian Open-2023

Руслан Минаев
Даниил Медведев на Australian Open.
Фото Global Look Press
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Российские теннисисты включены в заявочный лист на Australian Open-2023, который пройдет с 16 по 29 января. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

В заявочный список мужского турнира, который формирует по рейтингу ATP, вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.

В заявочный список женского турнира, который формируется по рейтингу WTA, вошли Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Евгения Родина, Анна Блинкова, Камилла Рахимова, Варвара Грачева.

Спортсмены будут выступать под нейтральным статусом.

2022 году россиянин Даниил Медведев стал финалистом мужской сетки турнира и проиграл Рафаэлю Надалю (6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7) в матче за титул.

12 октября, глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли сообщил, что организация не будет запрещать теннисистам из России и Белоруссии выступать на Australian Open.

Теннис
Australian Open
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