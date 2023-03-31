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Сегодня, 20:00

Великобритания обяжет российских теннисистов подписать декларацию о нейтральности перед Уимблдоном

Сергей Разин
корреспондент
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Российские и белорусские теннисисты должны будут подписать декларацию нейтральности для участия в турнирах в Великобритании, сообщает Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA).

«Мы договорились, что все российские и белорусские игроки и вспомогательный персонал, желающие принять участие в наших мероприятиях в 2023 году, должны будут подписать декларации нейтральности. Это соответствует указаниям правительства Великобритании и является подходом, который использовался в других видах спорта. Это новое заявление будет действовать на всех мероприятиях LTA с начала сезона травяных кортов в Сурбитоне», — говорится в сообщении.

Даниил Медведев. Уимблдон пошел на попятную. Но требует от россиян подписать «декларацию о нейтралитете»

Ранее организаторы Уимблдона объявили о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в турнире.

Россиянам и белорусам в турнире будет запрещено выражать поддержку правительствам своих стран. Кроме того, запрет сохранится для спортсменов, которые получают финансирование от государства.

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