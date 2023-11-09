Сегодня, 09:25
В четвертом туре группы A Лиги чемпионов «Бавария» обеспечила себе выход в плей-офф, а «Манчестер Юнайтед» опустился на последнее место.
Дожав «Галатасарай», «Бавария» продлила победную серию и досрочно гарантировала себе выход из группы. Три соперника мюнхенцев имеют примерно равные шансы как на плей-офф, так и на досрочное завершение еврокубковой кампании. При этом турки находятся в чуть более выигрышном положении. Ведь им больше не нужно противостоять немецкому гранду.
«Бавария» — «Галатасарай» — 2:1 (Кейн, 80, 86 — Бакамбу, 90+3).
«Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед» — 4:3 (Эльюнусси, 45. Диогу Гонсалвеш, 45+9, с пенальти. Лерагер, 83. Барджи, 87 — Хейлунн, 3, 28. Бруну Фернандеш, 69, с пенальти). Удаление: Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), 42.
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И
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В
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Н
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П
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М
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О
|
1. Бавария
|
4
|
4
|
0
|
0
|
11-6
|
12
|
2. Галатасарай
|
4
|
1
|
1
|
2
|
7-9
|
4
|
3. Копенгаген
|
4
|
1
|
1
|
2
|
7-8
|
4
|
4. Манчестер Юнайтед
|
4
|
1
|
0
|
3
|
9-11
|
3
29 ноября. Галатасарай — Манчестер Юнайтед, Бавария — Копенгаген.
12 декабря. Манчестер Юнайтед — Бавария, Копенгаген — Галатасарай.