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Лига Европы

16 марта, 23:40

Тен Хаг о выходе в 1/4 финала Лиги Европы: «Я счастлив»

Тен Хаг прокомментировал выход «Манчестер Юнайтед» в 1/4 Лиги Европы
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал выход команды в 1/4 Лиги Европы, обыграв «Бетис» (1:0, первая игра — 4:1).

«Я счастлив, «Бетис» — очень хорошая команда, мы видели это в матчах с «Реалом» и «Барселоной», но мы дважды обыграли их, так что я думаю, что мы выступили очень хорошо. Во втором тайме мы намного лучше владели мячом, удерживая его на своей половине поля, а затем создавая моменты. Все игроки выступили очень хорошо. Еще раз, все игроки, которые приезжают на матч, могут выполнять свою работу и показывать хорошие результаты, так что у нас не только 11 игроков, у нас целая команда. Факундо Пельистри здорово вышел. У него было несколько хороших выступлений на тренировках, но матч — это другое. В начале ему нужно было было включиться в игру, но через несколько минут у него появилась вера в себя, он хорошо действовал. Я доволен», — приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы пройдет 17 марта в Ньоне.

Источник: https://www.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037619--betis-vs-man-united/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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