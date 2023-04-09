Мбаппе не хочет, чтобы Месси уходил из «ПСЖ»

Сегодня, 17:25
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не хочет, чтобы его одноклубник Лионель Месси покинул команду в летнее трансферное окно, сообщает Sport.
По информации источника, в клубе надеются, что аргентинец продлит контракт с командой.
Действующее соглашение 35-летнего форварда рассчитано до лета 2023 года.
Сообщается, что Месси собирается покинуть парижан и не хочет продлевать контракт. «Барселона» следит за ситуацией и готова предложить аргентинцу годичное соглашение.
В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.