0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 11:11

Месси и Кимпембе недовольны работой «ПСЖ» в летнее трансферное окно

Мария Гусева
Лионель Месси.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и защитник парижан Преснель Кимпембе выразили недовольство трансферной политикой клуба, сообщает L'Equipe.

По информации издания, Месси и Кимпембе не понимают, как руководство клуба летом 2022 года позволило уйти полузащитнику Леандро Паредеса в «Ювентус» и хавбеку Идриссу Гейе в «Эвертон», а также отдало в аренду «Бенфике» полузащитника Юлиана Дракслера. Вместо них были приобретены Витинья из «Вулверхэмптона», Фабиан Руис из «Наполи» и Карлос Солер из «Валенсии».

Также футболисты «ПСЖ» не одобрили продажу нападающего Арно Калимуэндо в «Ренн» и приходом на его замену Уго Экитике. Игроки также переживают из-за того, что защитник «Интера» Милан Шкриньяр не перешел в парижский клуб зимой, так как, по их мнению, линия обороны нуждается в усилении.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 54 очка в 23 матчах.

Лионель Месси
Преснель Кимпембе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Некоторые игроки «ПСЖ» недовольны трансферной политикой клуба

Лига 1: «ПСЖ» — «Лилль», «Брест» — «Монако» и другие матчи 24-го тура