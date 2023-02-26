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Франция

Сегодня, 16:30

«ПСЖ» хочет сократить зарплатную ведомость команды на 30 процентов

Ана Горшкова
Корреспондент
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В «ПСЖ» планируют сократить зарплатную ведомость команды на 30 процентов летом, сообщает The Times.

По данным источника, сокращение расходов обусловлено мировым соглашение с УЕФА, которое связано с финансовым фэйр-плей. В связи с этим как минимум один игрок из трио Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе может покинуть клуб.

Сообщается, что окружению 31-летнего бразильца разрешили искать новый клуб, который удовлетворил бы запросы Неймара.

«ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции, набрав 57 очков в 24 матчах.

Источник: The Times
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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