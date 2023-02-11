Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности

Но Лео все равно его любит.

Иногда кажется, что сестры Роналду — эталонный пример того, какими не должны быть родственники великих футболистов. Склочные дамочки регулярно позорят брата яростной любовью, которую выставляют напоказ. В прошлом году к Лилиане и Эльме слегка приблизился еще и журналист Пирс Морган.

На фоне стыдной свиты португальца семья Месси смотрелась образцово. Да, отец футболиста, Хорхе — тот еще фрукт, но он все же агент и не обязан быть хорошим. И столько ахинеи, сколько сестры Криштиану и мистер Морган нагородили за последний год, Хорхе Месси не наговорил за всю жизнь.

Но и у Лео нашелся неоднозначный родственник. Матиас Месси на днях зажег в испанской прессе — заявил, что до появления великого аргентинца никто не знал «Барселону», что музей каталонцев — это музей Месси, а еще назвал испанцев предателями, потому что они не вышли свергать Лапорту из-за ухода аргентинца из «Барсы». Ну и еще сказал, что семья Месси в случае возвращения в Каталонию устроит в клубе хорошую «чистку».

И хотя через несколько часов Матиас извинился и заявил, что просто пошутил, было уже поздно. Появился лишний повод изучить семейство великого форварда, так что давайте знакомиться.

Лионель Месси со своей семьей. Фото Global Look Press

У Месси будто идеальная родня, но это не так

Лео построил чудесную семью — жена, с которой он знаком с детства, трое сыновей. Эти люди всегда и везде следуют за ним, переживают за него и очень любят, живут почти без скандалов. Но вот другая семья форварда, «первая», или «основная», — это совсем другое дело.

Мать Селия Мария Куччиттини вроде тихая женщина. Но на свадьбу сына с девушкой, которую он любит с детства, пришла в белом платье — серьезное оскорбление в Аргентине. Почему это было сделано — неизвестно, но в аргентинских медиа ходят слухи, что у семей Лео и Антонеллы натянутые отношения.

Отец Месси, Хорхе, уже упоминался выше. Лучший друг Лео, суровый мужчина. Долгие годы выкручивал руки «Барселоне», принимал с сыном все деньги и все суды. Не особо болтливый, Хорхе пробил форварду путь на вершину. Многие, понятно, его не любят — он довольно неуступчивый агент.

Еще у Лео есть сестра Мария. Она на фоне остальных божий одуванчик, скромно наслаждается жизнью. Занимается творчеством и неофициально — «связями Месси с общественностью».

Наконец, у аргентинца есть старшие братья. Первый — Родриго, самый взрослый, вполне спокойный. Помогает Хорхе с бизнесом, а Лео — с расписанием. Второй — Матиас, и это настоящая беда.

Брат Лионеля Месси Матиас. Фото Соцсети

Один большой скандал

Если сестры Роналду прославились смешным заступничеством за португальца, то брат Месси почти не провоцировал публику речами. Зато поступками — часто. Да еще какими!

Пока Хорхе и Лео штурмовали «Барселону», остальное семейство покинуло Каталонию — Марию травили в школе, а Матиас соскучился по девушке. Но, вернувшись в Росарио, второй ребенок семьи стал влипать в неприятности — полиция по очереди вменяла ему ограбление, нападение и угрозы. Неплохой список к 20 годам? Более того, Леонардо Фаччо в своей книге «Месси: биография» упоминал о том, что многие в Росарио считали Матиаса наркозависимым. Об этом там же намекал и Фабио Сальдини, бывший агент Месси.

Конечно, это далеко не все. В 2008 году Матиас напугал соседа револьвером на поясе — полиция выяснила, что оружие Месси носил незаконно. Но это не значит, что безосновательно — ведь в 2011 году дом семейства в Росарио из пистолетов обстреляли неизвестные.

В будущем Матиас еще несколько раз вляпывался в скандалы с незаконными стволами — у него находили револьвер в машине, когда задерживали за опасное вождение; обнаружили окровавленный револьвер в лодке, когда полиция приезжала, потому что лодка тоже была в крови. Тогда все обошлось — кровь принадлежала Матиасу, он завел судно на мель и разбил лицо. Но в конце концов второй ребенок получил наказание — год исправительных работ за незаконное хранение оружия. Неплохой послужной список для брата легенды?

И это еще не все. Очевидно, все заголовки — просто засечки. То, на чем Матиас попался. А на чем не попался или от последствий чего помог уйти брат? Можно только догадываться, ведь в 2016 году аргентинские медиа публиковали фотографию, на которой средний Месси стоит в окружении страшнейших гангстеров Росарио. Наркоторговцы, убийцы — и с ними брат Лео.

Какую жизнь он вел, употреблял ли запрещенные вещества, почему носил оружие и почему оно было нелегальным, почему дом его семьи обстреливали, какие у него отношения с аргентинской мафией — все это неизвестно. Но история там явно глубже, чем знают люди. И она вряд ли радует семью гениального футболиста.

Матиас Месси. Фото Global Look Press

Лео обожает брата больше всех

Как это часто бывает, скромные ребята тянутся к плохим парням. Вероятно, поэтому у Лионеля с Матиасом особые отношения. Именно для него Лео, еще будучи молодым, выбивал билеты в первый класс на самолет. И именно для его ребенка аргентинец захотел стать не просто дядей, а крестным отцом.

Матиас отвечает взаимностью — набил татуировку с Лео себе на левое плечо, периодически заступался за брата в медиа. И не только там — известна история, как в нулевых братья отдыхали в баре, и к Лионелю кто-то пристал. Матиас жестко подрался с обидчиком. Вряд ли добряк Родриго способен на такое.

Даже сейчас, когда непутевый брат покусился на, казалось бы, святое для Лео — «Барселону», аргентинец не сказал ни слова. Вероятно, заставил извиниться, но публично не осудил. И вряд ли когда-нибудь осудит хоть за что-то — Лионель очень любит этого гангстера.