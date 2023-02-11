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Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности

Артем Белинин
Лионель Месси и его брат Матиас.
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Но Лео все равно его любит.

Иногда кажется, что сестры Роналду — эталонный пример того, какими не должны быть родственники великих футболистов. Склочные дамочки регулярно позорят брата яростной любовью, которую выставляют напоказ. В прошлом году к Лилиане и Эльме слегка приблизился еще и журналист Пирс Морган.

На фоне стыдной свиты португальца семья Месси смотрелась образцово. Да, отец футболиста, Хорхе — тот еще фрукт, но он все же агент и не обязан быть хорошим. И столько ахинеи, сколько сестры Криштиану и мистер Морган нагородили за последний год, Хорхе Месси не наговорил за всю жизнь.

Но и у Лео нашелся неоднозначный родственник. Матиас Месси на днях зажег в испанской прессе — заявил, что до появления великого аргентинца никто не знал «Барселону», что музей каталонцев — это музей Месси, а еще назвал испанцев предателями, потому что они не вышли свергать Лапорту из-за ухода аргентинца из «Барсы». Ну и еще сказал, что семья Месси в случае возвращения в Каталонию устроит в клубе хорошую «чистку».

И хотя через несколько часов Матиас извинился и заявил, что просто пошутил, было уже поздно. Появился лишний повод изучить семейство великого форварда, так что давайте знакомиться.

Лионель Месси со своей семьей. Фото Global Look Press
Лионель Месси со своей семьей.
Фото Global Look Press

У Месси будто идеальная родня, но это не так

Лео построил чудесную семью — жена, с которой он знаком с детства, трое сыновей. Эти люди всегда и везде следуют за ним, переживают за него и очень любят, живут почти без скандалов. Но вот другая семья форварда, «первая», или «основная», — это совсем другое дело.

Мать Селия Мария Куччиттини вроде тихая женщина. Но на свадьбу сына с девушкой, которую он любит с детства, пришла в белом платье — серьезное оскорбление в Аргентине. Почему это было сделано — неизвестно, но в аргентинских медиа ходят слухи, что у семей Лео и Антонеллы натянутые отношения.

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Отец Месси, Хорхе, уже упоминался выше. Лучший друг Лео, суровый мужчина. Долгие годы выкручивал руки «Барселоне», принимал с сыном все деньги и все суды. Не особо болтливый, Хорхе пробил форварду путь на вершину. Многие, понятно, его не любят — он довольно неуступчивый агент.

Еще у Лео есть сестра Мария. Она на фоне остальных божий одуванчик, скромно наслаждается жизнью. Занимается творчеством и неофициально — «связями Месси с общественностью».

Наконец, у аргентинца есть старшие братья. Первый — Родриго, самый взрослый, вполне спокойный. Помогает Хорхе с бизнесом, а Лео — с расписанием. Второй — Матиас, и это настоящая беда.

Брат Лионеля Месси Матиас. Фото Соцсети
Брат Лионеля Месси Матиас.
Фото Соцсети

Один большой скандал

Если сестры Роналду прославились смешным заступничеством за португальца, то брат Месси почти не провоцировал публику речами. Зато поступками — часто. Да еще какими!

Пока Хорхе и Лео штурмовали «Барселону», остальное семейство покинуло Каталонию — Марию травили в школе, а Матиас соскучился по девушке. Но, вернувшись в Росарио, второй ребенок семьи стал влипать в неприятности — полиция по очереди вменяла ему ограбление, нападение и угрозы. Неплохой список к 20 годам? Более того, Леонардо Фаччо в своей книге «Месси: биография» упоминал о том, что многие в Росарио считали Матиаса наркозависимым. Об этом там же намекал и Фабио Сальдини, бывший агент Месси.

Конечно, это далеко не все. В 2008 году Матиас напугал соседа револьвером на поясе — полиция выяснила, что оружие Месси носил незаконно. Но это не значит, что безосновательно — ведь в 2011 году дом семейства в Росарио из пистолетов обстреляли неизвестные.

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В будущем Матиас еще несколько раз вляпывался в скандалы с незаконными стволами — у него находили револьвер в машине, когда задерживали за опасное вождение; обнаружили окровавленный револьвер в лодке, когда полиция приезжала, потому что лодка тоже была в крови. Тогда все обошлось — кровь принадлежала Матиасу, он завел судно на мель и разбил лицо. Но в конце концов второй ребенок получил наказание — год исправительных работ за незаконное хранение оружия. Неплохой послужной список для брата легенды?

И это еще не все. Очевидно, все заголовки — просто засечки. То, на чем Матиас попался. А на чем не попался или от последствий чего помог уйти брат? Можно только догадываться, ведь в 2016 году аргентинские медиа публиковали фотографию, на которой средний Месси стоит в окружении страшнейших гангстеров Росарио. Наркоторговцы, убийцы — и с ними брат Лео.

Какую жизнь он вел, употреблял ли запрещенные вещества, почему носил оружие и почему оно было нелегальным, почему дом его семьи обстреливали, какие у него отношения с аргентинской мафией — все это неизвестно. Но история там явно глубже, чем знают люди. И она вряд ли радует семью гениального футболиста.

Матиас Месси. Фото Global Look Press
Матиас Месси.
Фото Global Look Press

Лео обожает брата больше всех

Как это часто бывает, скромные ребята тянутся к плохим парням. Вероятно, поэтому у Лионеля с Матиасом особые отношения. Именно для него Лео, еще будучи молодым, выбивал билеты в первый класс на самолет. И именно для его ребенка аргентинец захотел стать не просто дядей, а крестным отцом.

Матиас отвечает взаимностью — набил татуировку с Лео себе на левое плечо, периодически заступался за брата в медиа. И не только там — известна история, как в нулевых братья отдыхали в баре, и к Лионелю кто-то пристал. Матиас жестко подрался с обидчиком. Вряд ли добряк Родриго способен на такое.

Даже сейчас, когда непутевый брат покусился на, казалось бы, святое для Лео — «Барселону», аргентинец не сказал ни слова. Вероятно, заставил извиниться, но публично не осудил. И вряд ли когда-нибудь осудит хоть за что-то — Лионель очень любит этого гангстера.

Лионель Месси
Футбол
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