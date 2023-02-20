0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:15

Неймара пора выгонять из «ПСЖ». Он опять не поможет в важном матче

Артем Белинин
Неймар.
Фото AFP
Неймар.
Фото Reuters
Неймар получает травму в матче с «Лиллем».
Фото Reuters
1/3
Telegram Дзен
Чем заняться непутевому бразильцу?

Вы же слышали о «проклятье сестры Неймара»? У прекрасной Рафаэллы день рождения выпадает на 11 марта, и ее брат регулярно посещает важный праздник. А как же клуб, сезон, Лига чемпионов? По странному стечению обстоятельств у Неймара почти всегда есть легальный повод пропустить две-три недельки в конце февраля или начале марта — травма или дисквалификация. Совпадение?

Килиан Мбаппе, Неймар и&nbsp;Лионель Месси. Рэшфорд переписывает рекорды, «Барса» в ударе, Мбаппе и Месси вытащили безумный матч после травмы Неймара

Трудно сказать, но с сезона-2013/14 бразилец семь раз пропускал игры, но появлялся на дне рождения сестры. Учитывая, что в матче с «Лиллем» он травмировал голеностоп, Неймар опять выпадет на три-четыре недели и восстановится к концу марта. Совпадение...

Впрочем, об этом даже говорить не хочется — тема с подозрительными травмами Неймара настолько давняя, что нужно фиксировать уже не ее саму, а последствия. И, наверное, подвести черту под отношениями бразильца и Парижа.

Неймар. Фото Reuters
Неймар.
Фото Reuters

Зачастую говорят, что трансфер Нея в «ПСЖ» — это провал. Но пора провести ревизию и осознать, что это не просто провал, а настоящий провалище, позор и самая бездарная трата 222 миллионов евро в истории игры. Осознать и пойти дальше.

Задумайтесь: Неймар в Париже уже шестой год, но он все еще сыграл за «ПСЖ» меньше игр (170), чем за «Барселону» (183), в которой провел четыре года. С учетом травм и дисквалификаций в этом сезоне он может так и не набрать каталонские цифры. Только из-за повреждений он пропустил почти сотню матчей (юбилей пробьет благодаря голеностопу), а дисквалификации хватал около 20 раз.

Лионель Месси и&nbsp;Неймар. Месси передумал оставаться в Париже? Аргентинец может уйти вместе с Неймаром

То есть бразилец совокупно пропустил два-три таких крепких сезона, и это только голые цифры — а сколько среди этих игр было важных встреч? Сколько из них — в плей-офф Лиги чемпионов? Есть ответ: матч с «Баварией» станет шестым пропущенным в плей-офф ЛЧ для бразильца. До этого он не играл с «Реалом» (парижане проиграли), оба матча с «МЮ» (парижане проиграли) и две игры с «Барселоной» («ПСЖ» прошел дальше).

Был прецедент, когда справились без него. Но «Бавария» — не мертвая «Барселона» образца 2021 года, здесь шансов у Парижа немного и с Неймаром. Однако бразилец даже не разделит бремя ответственности с командой, не примет удар за такую естественную для спорта неудачу. Для чего он нужен?

Неймар получает травму в матче с "Лиллем". Фото Reuters
Неймар получает травму в матче с «Лиллем».
Фото Reuters

Да, у Неймара отличная статистика — здесь он как раз перегнал каталонские показатели. Но эти голы он организовал не в том месте и не в то время, его брали точно не ради искры в чемпионате. Есть избитый штамп о том, что лигу 1 выиграли бы и без него. Но если смотреть на это не как на штамп, а как на аргумент — ну правда ведь! «ПСЖ» не нужен Неймар, чтобы побеждать во Франции. Эти голы и ассисты — просто пена, два сахара к кофе.

Вообще, разговор о Париже и бразильце — это не о влиянии на команду, статистике или тренерских опциях. Никогда не был. Никто в здравом уме не будет рассматривать Неймара как стандартную боевую единицу. Это не Тео Эрнандес, Коди Гакпо или Шарль де Кетеларе, чтобы изучать прессинг или то, как часто теперь «ПСЖ» будет зависать в финальной трети. Неймара брали как футболиста-победителя, как импульс для Парижа, так что это — об экзистенциальной ошибке планирования, которую все стороны боятся признать. И боятся совершенно зря.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Неймар. Загадка Мбаппе, ругань Неймара с руководством, гнев фанатов. «ПСЖ» не готов к плей-офф Лиги чемпионов?

Шейхам нечего стыдиться. Если вы можете ошибиться на 200 миллионов евро и вас при этом не застрелят или вы не умрете от сердечного приступа, — вероятно, вы очень хороши и не должны никого слушать. Также, если вы пошли в новый, самый вкусный в Европе проект, веря в свои силы — какие к вам могут быть претензии?

«ПСЖ» пора аккуратненько выгнать Неймара. Все претензии можно пропускать мимо ушей — любой, кто знаком с историей французского футбола, слова плохого не скажет в сторону шейхов. Эти люди — уже футбольные герои Франции, спасшие игру в стране и вернувшие ее в столицу. И единственное, что этически верно будет им сказать за расставание с Неймаром, — поблагодарить за попытку.

А Неймару тоже пора. Хватит сезона сурка. Провал, надежда и снова провал не могут существовать годами. Бразилец в Париже — запрограммированный неудачник и будет им до конца контракта. Модель его выступлений видна четко. Нужно уходить.

Неймар. «Ничего не сделал, получил травму и пошел плакать». Что говорят о травме Неймара на чемпионате мира

Если Нею нужен новый вызов или в нем еще есть тяга к непосильным ношам (хотел же он в одиночку вытащить парижан к победе в Лиге чемпионов), то у него много вариантов. Спасти «Челси». Стать героем нового «Ювентуса» или «Ньюкасла». Вернуть олдскул в «Барселону». Множество их. Можно попроситься в «Баварию» или «Боруссию» и тихо дожить спортивный век в немецкой стабильности.

Но не нужно оставаться в «ПСЖ». Каждый год с Неймаром одинаковый. Голы, надежды, травмы, позор в Лиге чемпионов. И вопрос «За ЭТО заплатили 222 миллиона?». Достаточно. Все уже поняли, за что заплатили эти деньги. Нужно двигаться дальше — но в разные стороны и не вместе.

Неймар Сантос
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
7
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Материалы сюжета: Неймар и «ПСЖ»: Париж не избавится от самой дорогой покупки?
Неймар обижен на футбольного советника «ПСЖ» Кампуша
Неймар хочет остаться в «ПСЖ», несмотря на критику
Главный тренер «ПСЖ» высказался о поступке Неймара после матча с «Баварией»
Месси передумал оставаться в Париже? Аргентинец может уйти вместе с Неймаром
«ПСЖ» планирует рассмотреть вариант бесплатного перехода Неймара в другой клуб
Le Parisien: «Челси» и «ПСЖ» обсуждают возможный трансфер Неймара
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
Клопп: «Надеюсь, те идиоты, которые оскорбляют Винисиуса, когда-нибудь осознают, как они были неправы»
Клопп: «У нас нет шансов, если мы не покажем свою лучшую игру — а вот у «Реала» все равно будет шанс»
Тренер «Айнтрахта» Гласнер: «Наша цель в матче с «Наполи» — одержать победу. Мы знаем, что они очень сильны»
Клопп: «Есть шанс, что Нуньес сможет сыграть против «Реала»
Анри дал совет Неймару: «С такими друзьями и врагов не надо»
Источник: у Неймара частичный разрыв связок голеностопного сустава
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Головин правит игрой как Царь». Что пишут во Франции про игру российского футболиста