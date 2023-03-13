Главный хейтер Месси — экс-игрок, которого Зидан называл своим наследником. Кто такой Жером Ротен

Он зажигал в «Монако» и «ПСЖ», а также влип в громкие скандалы.

После вылета из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала (0:3 по сумме двух матчей с «Баварией») «ПСЖ» подвергся заслуженной критике. Из популярных французских экспертов больше всех негодовал Жером Ротен — бывший футболист парижан и сборной Франции, который часто появляется в эфире RMCSports:

«В первую очередь я виню игроков. Я больше не хочу их видеть. Тот факт, что у них трехлетние или четырехлетние контракты, не означает, что клуб должен быть в плену у этих футболистов. Маркиньюс, Верратти, если вы так любите «ПСЖ», то убирайтесь, ребята! В больших клубах всегда есть исполнительные игроки, именно они выводят команду на самый высокий уровень. Проблема в том, что в «ПСЖ» у них ничего не получается. Мне больно видеть клуб в таком состоянии. Но я говорю себе, что потребуется даже больше, чем революция, чтобы изменить ситуацию».

Отдельно Ротен прошелся по игре Месси, который ничем не отметился в двух матчах ЛЧ: «Месси не нужен «ПСЖ», он не выкладывается за эту команду! Он говорил, что хорошо адаптировался, но, дорогой мой, к чему ты адаптировался? Что, забил 18 голов и сделал 16 результативных передач против «Анжеров» и «Клермонов»? В важных матчах ты испаряешься! Месси выкладывался на чемпионате мира, я видел это. Понятно, сборная — другое дело, но нужно же проявить немного уважения и к клубу, который платит тебе такие деньги. Конечно, у Месси хорошие техника и видение поля, они останутся при нем и в 50 лет. Но сейчас он не соответствует команде топ-уровня».

Лионель Месси. Фото Global Look Press

Ротен постоянно критикует Месси во Франции. Вот его самые хлесткие цитаты

Жером Ротен далеко не первый раз прикладывает Месси. Иногда складывается ощущение, что такой критикой эксперт просто привлекает к себе внимание. Но, судя по всему, правда где-то посередине — Ротен искренне разносит аргентинца, а его хлесткие фразы быстро разлетаются по новостным лентам.

Ноябрь 2021-го. Реакция на отъезд Месси в сборную Аргентины после двух пропущенных из-за травмы матчей за «ПСЖ»: «Это шок, я просто не понимаю этого, это нужно прекращать. У тебя травма, ты не играл в последних встречах, а теперь едешь в сборную. Ты уехал для обследования своей травмы, хорошо, но сконцентрируйся на адаптации в «ПСЖ». Он может вернуться из сборной заряженным, а может вернуться с травмой».

Январь 2022-го. Реакция на то, что Месси не сообщил Маурисио Почеттино о заражении коронавирусом: «Тренера нужно уважать, независимо от звездного статуса. Когда тренер заявляет, что не знает, где Месси, это означает лишь одно: Лионель не стал отвечать на звонок или звонить тренеру, чтобы объяснить, что происходит. Это многое объясняет. Поведение Месси ужасно, оно шокирует. Месси не уважает Почеттино и заслуживает за это осуждения. Без уважения тренера ничего не получится, и «ПСЖ» сильно страдает из-за этого в последние годы».

Февраль 2022-го. Реакция на слабую статистику Месси: «Лео ничем не выделяется. Это человек из другого клуба, его жизнь — «Барселона». То же касается и города, он же катается в Барселону на выходные. Он точно лучший игрок в истории, но уже не тот; он не может играть, как раньше. А самое главное, вокруг него нет хорошей команды, нет товарищей. Это влияет на адаптацию и личную жизнь. Потому не думаю, что Месси оставит тот же след в «ПСЖ», что Ибрагимович».

Жером Ротен работает экспертом. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Февраль 2022-го. Реакция на поражение от «Реала» (0:1) в Лиге чемпионов: «Подписание Месси — ошибка селекции. С точки зрения продаж футболок приход такого игрока — это прекрасно, люди ходят посмотреть на него. Но в спортивном плане он не приносит «ПСЖ» ничего. В матче с «Реалом» он был главным балластом. Ошибки, потери, нереализованный пенальти — такое может случиться с каждым. Но посмотрите на его реакцию — он смотрит на бутсы и явно недоволен происходящим. Ну и стандарты в его исполнении выглядят странно».

Март 2022-го. Реакция на вылет из Лиги чемпионов от «Реала»: «Неймар и Месси ответственны за поражение. Я выступаю против этой парочки наемников. Это надувательство! Мне жаль так говорить о Лео Месси, но такова реальность — он просто ходит пешком по полю. Кто-то говорит, что он пытался отбирать мячи. Вы смеетесь? Он сделал рывок метров на 10. Другой вообще потерял все мячи. Да, я говорю «другой», потому что мне неприятно произносить это имя (речь о Неймаре. — «СЭ»). Месси, хватит! Неймар, хватит! Проблема в них».

Март 2022-го. О перспективах Месси в «ПСЖ»: «Я настроен скептически, истории любви не вышло. Это должно закончиться в июне, так будет лучше для всех».

Февраль 2023-го. Реакция на возможное продление контракта с Месси: «Это ужасная идея, если рассматривать ее с точки зрения построения команды. Продление Лео — полный бред, особенно учитывая рост зарплатной ведомости. Не понимаю, зачем это делать, особенно с точки зрения имиджа. За все время не было ни одного приятного жеста с его стороны, он не хочет прилагать усилий. Разбить трио Месси — Неймар — Мбаппе — приоритетная задача для «ПСЖ». Нужно убрать хотя бы одного из пары Месси — Неймар. Лео не оправдывает инвестиций, пусть и тяжело говорить так об игроке, который сильно повлиял на историю футбола. Он чувствует себя сиротой после ухода из «Барсы». Пусть он об этом не говорит, но все видно на поле».

Март 2023-го. Еще немного о Месси после поражения от «Баварии»: «Как считаете, такая игра Месси — это нормально? Да, я виню его, ведь он проиграл все единоборства, не создал ни одного момента. Я критиковал Лео, и меня критиковали за это в соцсетях. Но давайте, объясните мне, чем он хорош. Если я узнаю, что он продлит контракт с «ПСЖ», ноги моей не будет на «Парк де Пренс»! Из-за таких, как Месси, клуб не может подписывать новичков, ведь зарплатная ведомость огромна».

Жером Ротен в «ПСЖ». Фото Global Look Press

Кто такой Ротен? Зидан называл Жерома своим преемником в сборной Франции, но тот не оправдал надежд

Ротен построил неплохую карьеру в футболе. Жером — уроженец Парижа, но профессиональную карьеру начал в «Кане». Сверкнули транзитом через «Труа» оказался в «Монако», где заявил о себе как об одном из самых перспективных полузащитников страны. В 2004-м в составе монегасков он дошел до финала Лиги чемпионов — и вместе с Деку стал лучшим ассистентом турнира.

После триумфального сезона в «Монако» Ротен за 11 миллионов евро перешел в «ПСЖ», который еще не был грандом французского футбола. С приходом шейхов Жерома сначала отправляли в аренды, а затем продали в «Бастию». За «ПСЖ» хавбек отыграл пять сезонов и завоевал Кубок лиги и Кубок Франции.

В составе сборной Франции Ротен провел 13 матчей и забил 1 гол. Поначалу на него возлагали большие надежды — он съездил на Евро-2004, а Зидан даже называл его своим преемником в национальной команде. Но после перехода в «ПСЖ» Жером растерял форму и в итоге не попал в заявку команды на ЧМ-2006.

В 2013-м, под конец карьеры, Ротен влип в скандал — получил трехмесячную дисквалификацию за то, что давал прогнозы для букмекерской конторы на матчи второго французского дивизиона.

Спустя два года после завершения карьеры Жером стал регулярно выступать в роли эксперта. Его комментарии были популярны благодаря хлесткости формулировок. Например, в 2015-м перед матчем ЛЧ он заявил, что «ПСЖ» способен «врезать» «Челси». Но на пик популярности Ротен вышел в 2019 году, когда начал сыпать инсайдами сначала о переходе Антуана Гризманна в «Барселону», а затем — о переговорах Мбаппе по новому контракту с «ПСЖ». Одновременно с этим француз регулярно атаковал суперзвезд лиги 1. Доставалось не только Месси — в свое время Жером предлагал Серхио Рамосу «заткнуться и работать», а Мбаппе обвинял в излишнем эгоизме.

Однажды хлесткие выражения Ротена привели к проблемам. В одном из эфиров он так высказался о девушке, обвинявшей Неймара в изнасиловании: «Да она вообще ни о чем! Уровень второй лиги. Ну, как «Лорьян». За это француза на время отстранили от эфира, но через некоторое время вновь приглашали в качестве эксперта.

Так что упреки в сторону Месси в исполнении Ротена вряд ли закончатся, пока Лео не покинет «ПСЖ». Если только Жером вновь не напорется на отстранение из-за длинного языка.