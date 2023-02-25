0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:46

Агент Барбоза: «Дзюба в полном порядке! Он играет на том уровне, которого от него ждут»

Артем Бухаев
Корреспондент
Никита Чернов и Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Агент Пауло Барбоза в разговоре с «СЭ» оценил дебют нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив» в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (0:1).

«Дзюба — отличный игрок. Единственное, что ему было нужно — найти команду, где он мог бы играть. Он и играет на том уровне, которого от него ждут. Лучший игрок матча? Значит, что он в полном порядке. Дзюба может играть на таком уровне, к которому мы привыкли. Это хорошая новость», — сказал Барбоза «СЭ».

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Паулу Барбоза
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Шесть стран подписали декларацию против участия России в Олимпиаде
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: контракт с «Локомотивом»
Мацуев: «Абсолютно уверен, что Дзюба еще на многое способен»
Шалимов рассказал о задаче Дзюбы в «Локомотиве»
Борис Игнатьев рассказал, при каком условии Дзюба усилит «Локомотив»
Газзаев — игрокам «Локо»: «Зачем вы говорите, что не вылетите? Даже думать об этом нельзя!»
«C такой игрой ЦСКА может побороться за второе место. «Краснодар»? Без комментариев...» Мнение Газзаева
Гладилин: «В матче со «Спартаком» Дзюба просто выполнял свою работу»
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Агент Барбоза уверен, что Дзюба может сыграть за сборную России
Диктор стадиона «Волги» попросил зрителей не бросать снежки во время матча с «Зенитом»
Мацуев: «Абсолютно уверен, что Дзюба еще на многое способен»
«Волга» — «Зенит»: Бакаев открыл счет в матче FONBET Кубка России
Деменко считает, что «Зениту» придется побиться с «Волгой»
Мацуев — о противостоянии «Спартака» и «Локомотива»: «Ничего еще не решено»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент защитника «Сочи» Маргасова: «С руководством пока не обсуждали новый контракт»

Свищев хочет, чтобы Малком и Клаудиньо работали тренерами в России после завершения карьеры