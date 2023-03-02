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Гаргаев: «Зенит» дал Дзюбе, сколько он ни в одном клубе не заработал бы. Как можно называть команду Рио-де-Жанейро?»

Алина Савинова
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Агент Анзор Гаргаев, прокомментировал слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что российским футболистам в «Зените» уделялось меньше внимания, чем бразильцам.

«Для меня неприемлемо, когда «Зенит» называют Рио-де-Жанейро. Я сторонник четких правил. Когда есть в клубе главный тренер, он принимает решения. И если какой-то футболист не попадает на поле и считает, что он обделен временем, тут правда на стороне тренера. Спорить или считать, что против него какой-то заговор — это смешно. Тренер назначает состав, тренер принимает решения и тренер ответственен за результат, а сколько иностранцев играет — это уже не его проблемы. В РПЛ есть определенный лимит. Возьмем самый простой аспект — финансовый. «Зенит» дал этому футболисту столько, сколько он ни в одном клубе не заработал бы, даже 50%. И как после этого можно называть «Зенит» Рио-де-Жанейро?» — цитирует Гаргаева Metaratings.ru.

Ранее Дзюба дал большое интервью журналисту Нобелю Арустамяну, в котором откровенно говорил на самые разные темы.

Нападающий выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. На данный момент он является игроком «Локомотива».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-ozdoeva-zenit-dal-dzyube-skolko-on-ni-v-odnom-klube-ne-zarabotal-by-i-kak-mozhno-nazyvat-komandu-rio-de-zhaneiro-232252/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
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