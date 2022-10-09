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Сегодня, 11:34

Агент Изидора рассказал о будущем игрока в «Локомотиве» после увольнения Цорна и Циннбауэра

Мария Куцубеева
Корреспондент

Агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал корреспонденту «СЭ» о будущем игрока в клубе после отставки спортдира Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Повлияет ли отставка Цорна и Цинбауэра на будущее Изидора в «Локомотиве»? У Вильсона контракт с клубом, он хорошо чувствует себя в Москве», — сказал Лакруа «СЭ».

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 8 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Контракт 22-летнего француза с железнодорожниками действует до конца июня 2026 года.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Йозеф Циннбауэр
Томас Цорн
0
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