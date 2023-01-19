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Акинфеев назвал Месси лучшим футболистом в истории

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Лионель Месси и Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» заявил, что аргентинец Лионель Месси является лучшим футболистом в истории игры.

— Я думаю, он всегда им и был. Не мне судить, но на протяжении всего времени, что он выступает на высочайшем уровне, Месси делал результат в невероятном стиле и в «Барселоне», и в «ПСЖ». Был небольшой отрезок, когда Лео только переехал в Париж, и начали глумиться, что у него ничего не получается... Хотя, он отлично играл даже тогда, и углубленная статистика это подтвердит. А сейчас он показывает и доказывает, что является легендарным футболистом. И его очень трудно остановить, — сказал Акинфеев.

В декабре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в Катаре. Этот трофей стал последней из высших наград международного футбола, которых у игрока «ПСЖ» еще не было. Ранее Месси в составе сборной выиграл Копа Америка, Олимпийские игры, а в составе «Барселоны» неоднократно становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Игорь Акинфеев в&nbsp;матче Лиги чемпионов. «Гимн Лиги чемпионов не хотелось бы менять ни на что». Акинфеев — о переходе в Азию, ЧМ-2022 и главной звезде ЦСКА

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Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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