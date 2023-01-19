Акинфеев назвал Месси лучшим футболистом в истории

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» заявил, что аргентинец Лионель Месси является лучшим футболистом в истории игры.

— Я думаю, он всегда им и был. Не мне судить, но на протяжении всего времени, что он выступает на высочайшем уровне, Месси делал результат в невероятном стиле и в «Барселоне», и в «ПСЖ». Был небольшой отрезок, когда Лео только переехал в Париж, и начали глумиться, что у него ничего не получается... Хотя, он отлично играл даже тогда, и углубленная статистика это подтвердит. А сейчас он показывает и доказывает, что является легендарным футболистом. И его очень трудно остановить, — сказал Акинфеев.