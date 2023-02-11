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Алаев — о визите в УЕФА: «Бывают ситуации, которые любят тишину»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о встрече УЕФА и РФС.

«Переговоры были закрытые. Бывают ситуации, которые любят тишину. Встреча была со всем топ-менеджментом УЕФА. Все понимают, что дети, девочки, футболисты должны играть. А сейчас такой возможности нет. Это была первая официальная встреча за год. Трудно что-то прогнозировать. Параллельно делегация РФС была в Бахрейне на конгрессе АФК. Работа в этом направлении тоже идет», — заявил Алаев.

Также Вице-президент Российского футбольного союза рассказал о том, когда может состояться следующая встреча с представителями УЕФА.

«Деталей по встрече в Азии у меня просто нет — меня там не было. Не стал бы говорить, что РФС пытается усидеть на двух стульях. Ведется работа в обоих направлениях. Пока даты следующей встречи с УЕФА нет. Они, видимо, ведут консультации с МОК и ФИФА. Сейчас взята пауза. Должна сформироваться рабочая группа с участием РФС, УЕФА, ФИФА и МОК. Как я понимаю, коллеги наши зарубежные обсуждают, кто туда войдет. Ждем следующего раунда, говорить о результатах этих встреч рано.

Прядкин на встрече с УЕФА участия не принимал. Позиция клубов по Азии была — лучше играть, чем не играть», — добавил Алаев.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.

Футбол
РФС
Александр Алаев
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