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Сегодня, 20:35

Антон Миранчук — о переходе на систему «весна-осень»: «Повод есть»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук ответил на вопрос о возможном переходе российского футбола на систему «весна-осень».

— На следующей недели матч с «Уралом». Синоптики говорят, что будет -16 градусов.

— Я всегда за то, чтобы играть. В такую погоду? Практика показывает, что мяч держится, ребята двигаются и показывают хороший футбол. Если всех устраивает, то почему бы не сыграть в такую погоду.

— Возвращение на систему «весна-осень» что-то изменит?

— Не мне об этом говорить, но повод есть.

Футболисты &laquo;Локомотива&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Зенита&raquo; после ошибки Михаила Кержакова. Мороз и «Локо» свергли «Зенит» с престола. У Дзюбы — голевой пас

Антон Миранчук
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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