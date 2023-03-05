Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал хет-трик нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Вероятно, он действительно сильнейший нападающий в России. Но его истинные качества покажет только время», — сказал Петржела «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, 34-летний форвард подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. Голы в ворота «Ростова» стали для него дебютными за команду: в предыдущих двух встречах со «Спартаком» в Кубке России футболист не отличился результативными действиями.