0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:45

Петржела — о хет-трике Дзюбы: «Он сильнейший нападающий в России»

Петржела назвал Дзюбу сильнейшим нападающим в России
Константин Белов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал хет-трик нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Вероятно, он действительно сильнейший нападающий в России. Но его истинные качества покажет только время», — сказал Петржела «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, 34-летний форвард подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. Голы в ворота «Ростова» стали для него дебютными за команду: в предыдущих двух встречах со «Спартаком» в Кубке России футболист не отличился результативными действиями.

Артем Дзюба
Властимил Петржела
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
7
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Newsweek сообщил о беспокойстве НАТО из-за подводного флота России
NYP указала на провал стратегии Байдена по поддержке Украины
Шнуров опроверг сообщения о намерении покинуть Россию
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: контракт с «Локомотивом»
«Дзюба умыл всех своих критиков!» Мнение Белоуса
Барбоза: «Дзюба всегда должен вызываться в сборную России»
Барбоза: «Дзюба — прекрасный игрок! Всегда на высоком уровне!»
Данни — о хет-трике Дзюбы: «Он сделает для «Локомотива» еще многое»
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
Дзюба: «Устали от падений Комличенко»
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Пономарев: «ЦСКА готов бороться за призовое место»
РПЛ, 18-й тур: «Динамо» — «Крылья Советов», «Сочи» — «ЦСКА»
Петржела — об отрыве «Зенита» от «Спартака» на 8 очков: «С самого начала сезона говорил, что у команды нет конкурентов»
Брейдо — о Мурате Сасиеве: «Это человек — стихия, человек — явление. Таких больше нет»
«Дзюба умыл всех своих критиков!» Мнение Белоуса
Дзюба против Карпина: восемь матчей, восемь голов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петржела — об отрыве «Зенита» от «Спартака» на 8 очков: «С самого начала сезона говорил, что у команды нет конкурентов»

РПЛ, 18-й тур: «Динамо» — «Крылья Советов», «Сочи» — «ЦСКА»