Чугайнов: «И для «Спартака», и для Абаскаля концовка сезона станет проверкой на прочность»

Экс-капитан «Локомотива», бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов в интервью «СЭ» поделился мнением о проблемах «Спартака».

— Почему «Спартак» весной притормозил?

— Ответить на этот вопрос способен только товарищ Абаскаль. Мы же не знаем всех нюансов, не видим картину изнутри. Можем лишь порассуждать, отталкиваясь от игры команды.

В первой половине сезона «Спартак» смотрелся здорово. Эмоции, скорость, мгновенный переход из обороны в атаку... Хотя на поле выходили те же ребята, что и раньше. Но какое преображение!

У меня сразу возникла ассоциация с Павлом Садыриным. Который дважды приводил к чемпионству команды, собранные Юрием Морозовым. Сначала «Зенит», потом ЦСКА. Садырин ничего не придумывал, просто по сравнению с предшественником чуть-чуть отпускал вожжи, сбрасывал с футболистов психологический груз — и тех было уже не остановить.

Вот и в спартаковской игре при Абаскале чувствовалась свежесть, раскрепощенность. Команда побежала, раскрылась, сметая всех на своем пути. А дальше в чемпионате наступила трехмесячная пауза. И потребовались другие инструменты. Ведь эмоциональный запал со временем заканчивается. Возможно, на сборах какие-то моменты молодой испанец не учел, где-то недоработал. Плюс откровенное невезение. С «Уралом» при счете 2:2 арбитр отменил чистейший гол Соболева, затем сломались два тягача — Промес и Джикия, которым замены нет... Что ж, концовка сезона станет проверкой на прочность. И для «Спартака», и для Абаскаля.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 41 очком после 21 тура. В полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России красно-белые проиграли «Уралу» (2:3 по сумме двух матчей) и вылетели в сетку Пути регионов.