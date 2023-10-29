ЦСКА и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 13-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Зделар, Агапов, Мойзес, Гайич, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Рядно, Лукин, Набабкин, Ермаков, Кисляк, Давила, Кучаев.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Батчи, Кади, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Штепа, Петров, Эктов, Ахметов, Арутюнян, Кривцов, Баньяц, Кевин Пина, Дэвид.

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.